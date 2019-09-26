巴基斯坦和法国联大斡旋美伊关系 伊朗总统松口？

巴基斯坦总理伊姆兰·汗24日确认，分别会晤美国总统唐纳德·特朗普、伊朗总统哈桑·鲁哈尼，就美国和伊朗紧张关系进行斡旋。法国总统埃马纽埃尔·马克龙同一天敦促美伊总统在联合国大会期间会面，说“机不可失”。

鲁哈尼告诉媒体记者，如果美国解除对伊制裁，伊朗愿意讨论对伊朗核问题全面协议作“小幅改动、补充或修正”。

【巴总理介入】

巴基斯坦总理伊姆兰·汗24日告诉媒体记者，他23日在联大间隙会晤特朗普，后者请他斡旋。

“和特朗普会面以后，我昨天立即和鲁哈尼谈话。除我们在努力、斡旋以外，我现在什么还不能说。”

伊姆兰·汗说，他来纽约出席联大以前访问沙特阿拉伯，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼同样请他和鲁哈尼谈。

伊朗与美国、沙特的关系因沙特石油设施遭遇袭击进一步恶化。美国和沙特指认伊朗参与袭击，伊朗否认关联袭击。

记者问及如何看待伊姆兰·汗的说法，特朗普回答，伊姆兰·汗愿意斡旋，“我们关系非常好”。

【法总统操心】

法国总统马克龙同样借助联大场合对美伊紧张关系展开斡旋，希望促成特朗普和鲁哈尼会面。

马克龙24日告诉媒体记者，“我认为，（让美伊双方）迅速返回谈判的条件已经创造出来，现在就看伊朗和美国”能否抓住机遇。

作为伊核协议签署国之一，为让美伊重回谈判桌，法方先前提议向伊朗提供150亿美元信贷额度，以换取伊朗恢复履行核协议全部条款。不过，贷款发放需要得到美国政府认可。

马克龙敦促美伊总统不要错过联大会面的机会：“我认为，今后数周或数月，不会有让鲁哈尼赴美或者让特朗普去（伊朗首都）德黑兰的机会……在我看来，启动谈判的最好方式是会晤，让这两个‘主角’坦诚讨论。”

就会晤提议，美伊似乎不感冒。特朗普说，美伊没有就会晤达成一致。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫说，只有美国取消制裁，伊核协议所有签署国才有可能会商，但不会有伊美单独对话。

【伊总统松口？】

鲁哈尼24日在纽约告诉媒体记者，伊朗愿意讨论对伊核协议作“小幅改动、补充或修正”，前提是美国解除制裁。

不清楚鲁哈尼这番表态是否为了回应英法德领导人前一天的联合声明。英国首相鲍里斯·约翰逊、德国总理安格拉·默克尔和马克龙23日在联大间隙会面。三国领导人会后发表联合声明，敦促伊朗就核活动、导弹项目和地区安全议题参与对话。

美国去年5月退出伊核协议，恢复和追加对伊朗制裁，同时向海湾增派兵力，试图迫使伊朗与美国重新谈判，地区局势骤然紧张。作为回应，伊朗分三个阶段突破伊核协议限制。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)