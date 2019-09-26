我驻苏丹使馆举办庆祝新中国成立70周年招待会

人民网喀土穆9月25日电 （记者 苏航） 9月25日，我驻苏丹大使馆举办招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。苏丹主权委员会主席代表、苏财政与经济规划部长巴达维，军事情报部部长贾迈勒中将，国防部秘书长曼提中将，总理办公室主任艾玛妮，外交部礼宾总司司长穆罕默德，中国司司长奥马尔，阿中国友联执行主席布沙拉，苏中友协主席穆萨等各界友好人士，以及各国驻苏使节、中资机构、华侨华人和留学生代表等近千人出席。

马新民大使欢迎各位嘉宾与朋友共襄盛举，并发表热情洋溢的致辞。马大使表示，回顾新中国成立70年历史，我们倍感自豪。70载光阴，中国实现了从站起来、富起来到强起来的历史飞跃。70载光阴，中国从封闭落后走向开放繁荣，前所未有地靠近世界舞台的中央，前所未有地接近中华民族伟大复兴的目标。70年来，中国人民通过自己的不懈努力，创造了世界瞩目的中国奇迹。

中国制度，彰显了中国乱云飞渡仍从容的定力。中国速度，展现了中国当惊世界殊的震撼。人民至上，体现了中国为人民谋幸福的初心。天下一家，展示了中国海纳百川的胸怀。今日之世界，中国道路、中国理念、中国声音时刻展现出东方大国的不凡风范。

马大使在致辞中强调，今年是中苏建交60周年，也是苏丹经历30年未有之大变局的重要之年，是苏丹开辟国家新前景的起步之年。过去60年来，两国政治互信，经济互利，民生互助，人文互鉴。始终如一的是彼此尊重、平等相待；始终坚守的是公平正义、相互支持；始终践行的是真诚友好、合作共赢。无论局势如何变化，中苏两国始终是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。在这个承前启后、继往开来的重要年份，中方愿在“一带一路”倡议、中非、中阿合作论坛框架下，与苏方不断探索各领域合作新机遇，增互信，促合作，固民意，相信中苏战略伙伴关系必将行稳致远，亮点可期，相信尼罗河的清波会见证中苏合作更加光明的前景，古兰经的吟诵会祝福中苏关系更加美好的明天。

马新民大使致辞

马大使最后表示，风从东方来，万千气象新。回首历史，中国人民改天换地之路苦难辉煌；展望未来，中华民族伟大复兴步伐铿锵有力。面对世界百年未有之大变局，中国即将全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程：到2035年，基本实现社会主义现代化；到本世纪中叶，建成富强民主文明美丽和谐的社会主义现代化强国。一个悠久并保留坚韧底蕴的文明，一个内敛又有着延绵后劲的民族，必将在新时代实现新梦想，为人类作出更大的贡献。

巴达维部长代表苏丹政府致辞，祝贺中华人民共和国成立70周年和苏中建交60周年。巴表示，过去70年来，在中国共产党的领导下，中国坚定不移走中国特色社会主义道路，从一个贫穷落后的国家一举成为世界第二大经济体，创造了人类发展史上的奇迹。苏方赞赏苏中两国兄弟般的深情厚谊和两国务实合作取得的丰硕成果，双方在经济领域，特别是石油合作方面的成功经验，已成为南南合作的典范。同时，苏方高度评价中方在苏丹政局发生巨变时的坚定立场，感谢中方支持苏丹的和平与稳定事业。当前，苏丹进入平稳过渡时期，两国友好合作势头不减，苏丹政府愿为更多中国企业来苏投资兴业提供便利，希望双方能以此为契机，进一步加强各领域互利合作，实现共同发展繁荣。

马新民大使与巴达维部长共切蛋糕

招待会现场张灯结彩，气氛热烈友好。来宾们畅叙友情，共话合作。使馆精心布置“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”，并播放《追梦人：中国2019》等精彩短视频，全方位展示中国的旖旎风光和建设成就，吸引各界来宾驻足观看，大家纷纷祝贺新中国70华诞，盛赞中国的发展成就和中苏友好合作，祝愿中国繁荣昌盛，期待中苏合作更大发展，更多惠及两国和两国人民，造福世界。

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