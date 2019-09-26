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美国制裁关联委内瑞拉原油出口实体 向马杜罗施压

2019年09月26日08:40  来源：新华网
 

　　美国财政部24日制裁4艘向古巴运送委内瑞拉原油的油轮和4家关联企业，向委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗进一步施压。

　　委内瑞拉和古巴谴责美方制裁，承诺继续合作。

　　【持续施压】

　　美国财政部外国资产控制办公室24日宣布，制裁4家关联委内瑞拉石油行业的企业和4艘向古巴运送委内瑞拉原油和石化产品的油轮。

　　遭制裁的4艘油轮分别是“卡洛塔”“桑迪诺”“佩蒂翁”和“希拉尔特”号。前3艘油轮归两家巴拿马企业所有；另一艘油轮归另一家巴拿马企业所有。

　　依据财政部声明，这些企业在美国的财产和利益将遭冻结，有关情况必须向财政部外国资产控制办公室报告。

　　财政部长史蒂文·姆努钦说，美国正继续向马杜罗政府和支持他的外国实体施压。

　　委内瑞拉反对派要员、议会主席胡安·瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”，获得美国承认。美方1月28日宣布制裁委内瑞拉石油公司，冻结这家国有企业在美资产并截留它对美国石油出口的收益，以施压马杜罗政府。

　　古巴国有企业古巴金属进口公司和其他一些实体绕开美方制裁，继续接收委内瑞拉出口的原油和石化产品。

　　路透社报道，一家古巴和委内瑞拉联营的运输企业10年前买下“桑迪诺”和“佩蒂翁”号油轮，以向古巴运送委内瑞拉原油。这家企业执行已故委内瑞拉前总统乌戈·查韦斯和已故古巴革命领袖、前国务委员会主席菲德尔·卡斯特罗生前达成的双边协议。

　　【继续合作】

　　美国总统唐纳德·特朗普24日在联合国大会演讲中把马杜罗称为“古巴的傀儡”。委内瑞拉外交部长豪尔赫·阿雷亚萨回应，承认瓜伊多的拉美国家是“美国的傀儡”，委内瑞拉将继续与古巴合作。

　　古巴国务委员会主席米格尔·迪亚斯－卡内尔在社交媒体“推特”上写道：“美国政府实行加紧封锁和金融制裁的残酷政策，还阻碍古巴进口原油。”

　　路透社报道，尽管委内瑞拉和古巴的贸易在美方制裁期间没有中断，委内瑞拉石油公司给古巴的原油供应量显现不足。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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