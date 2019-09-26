伊核问题外长会重申继续维护伊核协议

新华社联合国9月25日电（记者尚绪谦）伊朗核问题全面协议有关方外长25日在纽约联合国总部举行磋商后发表联合声明，重申继续努力维护2015年达成的伊核协议。

主持会议的欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼会后向媒体宣读了联合声明。声明说，与会方认为，获得联合国安理会2231号决议批准的伊核协议仍然是全球核不扩散体系的重要组成部分，是多边外交的重要成就。与会方强调所有各方全面有效执行伊核协议的重要性，重申继续努力维护该协议的决心，认为这符合所有各方利益。

莫盖里尼承认，维护伊核协议越来越难，但与会方表示将克服当前困难，努力维持该协议。

莫盖里尼呼吁伊朗回到全面执行伊核协议的轨道。她说，迄今为止，伊朗所采取的突破协议限制的措施都是可逆的。她呼吁伊朗放弃这些突破协议限制的措施，重回全面遵守协议的轨道。莫盖里尼说，这符合所有各方的安全利益，也符合伊朗的经济利益。

中国国务委员兼外交部长王毅、法国外长勒德里昂、德国外长马斯、俄罗斯外长拉夫罗夫、英国外交大臣代表莫尔，以及伊朗外长扎里夫出席了25日的会议。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。

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