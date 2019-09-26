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中捷数字经济研讨会在捷克举行

2019年09月26日08:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网布拉格9月25日电（记者 于洋）由捷克查理大学捷克中国中心主办的中捷数字经济论坛25日在布拉格举办，来自中捷两国的专家学者和产业界人士近百人出席了本次论坛。本次数字经济论坛主要围绕“数字经济的扩张：可持续发展的新机遇”“人工智能：21世纪的电子化”和“中捷两国数字经济和数字教育的经验”等话题进行，来自中捷两国的嘉宾进行了深入的探讨和对话，为两国数字经济的可持续发展探索路径。

中国驻捷克大使张建敏在论坛开幕式的致辞上表示，全球数字经济蓬勃发展，正成为驱动经济增长的新引擎，推动全球合作的重要契合点。中国政府通过实施国家大数据战略，大力推动数字中国建设，加速成长为全球数字经济的引领者。中捷两国都坚定支持自由贸易，反对保护主义。希望双方秉持开放心态，为对方企业营造公平、公正、非歧视的市场环境，为两国数字经济合作创造良好条件。

查理大学捷克中国中心执行秘书长米洛斯·巴拉班在演讲中表示，数字经济已经成为中国经济发展的重要引擎之一，中国在短短的四十年的时间里就实现了经济和社会的巨大发展飞跃，其中的模式和经验值得学习和研究，尤其是中国在推动互联网创新和产业发展等方面的成就，值得捷克学习。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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