“一带一路”城市设计周-伦敦站开幕

人民网讯 由中华人民共和国文化和旅游部产业发展司指导、北京国际设计周有限公司主办的“一带一路”城市设计周伦敦站推广活动25日在英国伦敦时尚与面料博物馆开幕。以推动“一带一路”城市间文化和旅游国际合作为宗旨，北京国际设计周联合苏州国际设计周以及合作伙伴伦敦时尚与面料博物馆共同策划组织了包括“与东方传统对话-中国文创设计展”、“创意护卫大运河”等内容丰富的活动。来自中华人民共和国文化和旅游部产业发展司、中国驻英国大使馆文化处、中外文化交流中心、北京国际设计周组委会、苏州国际设计周组委会、英国文化协会、伦敦时尚与面料博物馆等机构的代表出席了相关的活动。苏州国际设计周传播大使、国际知名艺人刘嘉玲女士专程赴伦敦参加了相关活动。

开幕式活动上，中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞于芃对伦敦站活动的启动表示祝贺。他说，“一带一路”城市设计周伦敦站推广活动，是2019年文化和旅游部“一带一路”国际推广活动的重要组成部分。随着城市设计周从活动平台演进为创新平台，城市之间的创意合作正变得日益多元丰富。他说，伦敦是创意经济概念的发源地，也是世界公认的创新创意之都，在国际创意设计城市中拥有着独特的地位。而北京国际设计周作为中国起步早、规模大、影响广的城市设计周，能够引领包括苏州国际设计周、珠海国际设计周、青岛国际影视设计周等在内的城市设计周一起走出去，一起推动国际合作，更是彰显了中国设计城市之间网络建设的格局。

北京国际设计周有限公司项目运营事业部总经理张秀菊重点介绍了“与东方传统对话”中国文创设计展的相关情况。她说，该展览以“文博设计”为主题，呈现了来自北京的颐和园、天坛、北海公园、首都博物馆等皇家园林及博物馆，来自苏州的平江路、苏州博物馆等著名景点的最新衍生品设计。策展人将通过“展示大景点、聚焦小物件”的方式，展示中国城市的文化底蕴和设计活力。她说，文博设计是一个大趋势、大市场，欧洲在这方面拥有着丰富的经验，希望通过北京国际设计周的国际交流平台，促使更多的国际设计力量加入中国的文博设计工作，更加有力地促进国际间文化旅游和设计产业的合作与发展。

刘嘉玲女士表示，非常高兴能够作为苏州城市的代表，参加此次“一带一路”城市设计周伦敦站的活动。她说，谈到苏州，大家都知道苏工、苏作，但是苏州从来不缺创意精神，从来不缺引领精致生活风尚的能力。100多年前，苏工、苏作透过中国的丝绸、家具、玉器影响了欧洲的审美，而伦敦是她最喜爱的欧洲城市，伦敦尊重传统、文化多元、崇尚创新精神。

伦敦时尚与面料博物馆创始人、著名设计师桑德拉·罗德斯女爵对此次活动的举办表示祝贺。她说，2019年是她从业50周年的纪念，能够在这个特殊的时间点迎来中国客人在这里举办“一带一路”城市设计周推广活动，她本人感到非常荣幸。伦敦时尚与面料博物馆创立16年来，持续不断地为市场和行业提供最丰富多元的年度当代时尚和面料展览，多角度多主题的产业研讨展示，现已成为伦敦乃至欧洲当代时尚最前沿的聚集中心和平台。桑德拉·罗德斯女爵表示，她期待不久之后对中国的访问，更期待博物馆与中国设计展开长期深度的国际合作。

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