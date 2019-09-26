全英闽籍乡亲庆国庆贺中秋

人民网伦敦9月25日电（记者 许立群）9月24日晚，全英闽籍乡亲庆祝新中国成立70周年暨贺中秋团圆活动在伦敦举行。这也是旅英闽籍乡亲举行的首届庆国庆、贺中秋活动。
庆祝活动由英国福建社团联合总会举办。中国驻英国大使馆参赞卢海田、领事王贤元、英国萨顿市长默罕默德·萨迪克、英国福建社团联合总会主席兼总顾问李光喜、首届主委施祖春，以及百名闽籍侨界代表出席了该庆祝活动。
活动在中国国歌和英国国歌声中开始并播放了新中国《辉煌70载》视频短片，卢海田参赞、萨迪克市长、施祖春主委发表了祝贺讲话和致辞，并共同切庆祝蛋糕。
活动中，联合总会的侨领们共同举行了祝酒仪式，向首届“贡献奖”获得者林希鹰、郑喆、林新献和“优秀奖”获得者黄佩琪、陈恫丽颁发了奖杯,与会嘉宾在一起合影留念。
活动期间还表演了精彩的文艺节目。英国福建社团联合总会常务副主席兼秘书长黄作程为大家推介了风味独特的闽菜。英国福建社团联合总会副主席兼财务总监林希鹰与英国福建社团联合总会副主席兼执行秘书长郑喆担任此次活动中英双语主持人。
英国福建社团联合总会于2018年在英注册，为非盈利社团组织，由英国福建各社团、福建籍华侨华人协会、商会、同乡会以及企业团体等组织联合成立。
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