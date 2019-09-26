王毅会见印度外长苏杰生

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间2019年9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见印度外长苏杰生。
王毅表示，中印是世界上仅有的两个人口超过10亿的发展中大国，也是新兴经济体重要代表，两国加强战略沟通，增进战略互信，妥善管控分歧，不断推进合作，完全符合两国乃至世界的利益。2014年以来，习近平主席同莫迪总理多次会面，两国领导人的互信和友谊正向两国各部门、各地方和广大民众延伸，转化成两国关系实实在在的发展成果。中方愿同印方共同努力，巩固双边关系发展势头，筹备好下阶段重要高层交往，为中印关系更稳更好发展不断注入新的动力。双方应共同努力维护好边境地区和平安宁，为两国关系持续健康发展创造条件。
苏杰生表示，印方高度重视两国下阶段重要高层交往，愿同中方密切沟通，确保有关活动圆满成功，为印中关系未来发展提供保障。印方愿同中方致力于通过对话协商，妥善管控分歧。希望双方进一步加强在经贸、跨境水资源管理等方面的合作。
王毅还就当前地区形势重申了中方立场。
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