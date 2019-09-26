王毅会见巴拿马外长弗雷尔

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见巴拿马外长弗雷尔。

王毅请弗雷尔转达习近平主席对科尔蒂索总统的亲切问候。王毅表示，外长先生就任以来，坚定恪守一个中国原则，积极发展对华关系，中方对此高度赞赏赞赏。中巴建交以来，两国关系全面快速发展，各领域合作潜力充分释放，双方签署50多项合作协议，巴对华出口去年增幅超过30%，这在当前世界贸易低迷的情况下，显示出中巴合作的巨大潜力和空间。中方将鼓励中方企业积极参与对巴合作，切实惠及两国人民。中方将坚定不移地巩固和发展好中巴友好关系，愿同巴方一道，在两国元首共同引领下，本着平等互利、相互尊重的原则，推动中巴关系不断迈上新的水平。相信随着两国关系巩固深入，中巴关系一定能够成为大小国家平等相待、互利共赢的典范，这完全符合两国和两国人民的根本和长远利益。

王毅强调，中国同包括巴拿马在内的拉美国家合作是真诚、无私的，从不附加任何政治条件，从不追求任何政治和地缘利益。拉美是各国合作的大舞台，不是大国博弈的竞技场。中巴合作不针对任何第三方，也不应受到第三方干扰和影响。

弗雷尔转达科尔蒂索总统对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。他表示，10月1日也是巴拿马签署收回运河主权的《托里霍斯—卡特条约》生效40周年，当年华工为巴拿马运河建设作出重要历史贡献，巴中有着共同的过去，将来的命运也将把两国牢牢联系在一起，巴中两国人民的手更是始终紧紧握在一起。同中国建交是巴拿马基于本国利益作出的自主决定，完全符合巴中两国利益。巴方高度重视发展同中国关系，将坚定恪守一个中国政策，永远做中国可信赖的伙伴。巴方期待不断巩固和深化巴中友好合作关系。

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