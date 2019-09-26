王毅会见韩国外长康京和

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月25日，国务委员兼外长王毅在纽约出席联合国大会期间会见韩国外长康京和。

王毅表示，在两国元首共同引领下，当前中韩关系发展良好。中方愿同韩方一道，推动中韩关系向更高水平迈进。希望双方抓紧推进两国发展战略对接，共同开拓第三方市场，加快自贸协定第二阶段谈判。加强多边框架下的协调合作，深化冬奥会、青少年、地方等人文交流。双方应继续妥善处理好敏感问题，为两国关系健康发展排除干扰。

康京和祝贺中华人民共和国成立70周年。表示当前形势下，韩中就双边关系和地区形势保持密切沟通十分重要。韩方希望进一步加强两国各领域务实合作，确定中方“一带一路”倡议与韩国发展政策具体对接，积极开展三方合作。

双方还就当前朝鲜半岛局势交换了意见。

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