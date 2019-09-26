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共同以发展为第一要务（钟声）

2019年09月26日04:31  来源：人民网－人民日报
 

　　全球发展任务之艰巨，可以从联合国大会平台发出的声音中分明感触到。当地时间9月24日，联合国大会一般性辩论在纽约联合国总部拉开帷幕，主题是“激励多边努力消除贫困，促进优质教育、气候行动和包容性”。同一天，联合国可持续发展目标峰会也在联合国总部举行。实现联合国2030年可持续发展目标，真正做到不让任何一个人掉队，各国重任在肩。

　　发展是人类社会的永恒课题。4年前，联合国发展峰会通过2030年可持续发展议程，开启全球发展合作新篇章。虽然全球面临重重挑战和道道难关，但发展为人们提供了破解难题的金钥匙。当前，单边主义、保护主义威胁全球发展，如何切实保证各国发展权利，让发展成果惠及更多人民，是世界面临的一大考验。“我们需要更多投资、更多政治行动，优先考虑与可持续发展目标相关的领域。”联合国秘书长古特雷斯呼吁。

　　实现可持续发展目标，当务之急是坚定支持多边主义，支持联合国在国际体系中发挥核心作用。经济全球化深入发展，各国是休戚相关的命运共同体。近年来，难民、气候变化、恐怖主义等问题的发酵，让人们对全球发展不平等造成的“蝴蝶效应”深有体会。面对全球性问题，必须凝聚全球力量，拿出全球解决办法。只有坚持多边主义，深化全球发展伙伴关系，才是实现可持续发展目标的关键。任何独善其身的想法，任何只顾本国发展、忽视别国发展权利的做法，最终都会伤害全球共同发展。

　　实现可持续发展目标，各国应不断探索符合各自国情的发展道路。4年前，习近平主席在联合国发展峰会上阐述以公平、开放、全面、创新为核心的发展理念，提出增强各国发展能力、改善国际发展环境、优化发展伙伴关系、健全发展协调机制的政策主张。世界看到，中国坚持以人为本，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全力实现高质量发展，为全球可持续发展提供了重要借鉴。

　　中国集中精力办好自己的事情，让14亿人过上幸福生活，就是对全球发展事业的最大贡献。新中国成立70年来，从解决温饱到基本实现小康，再到即将全面建成小康社会，中国一直把发展作为第一要务。中国是世界上减贫人口最多的国家，是第一个完成联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家，对全球减贫贡献率超过70%。明年消除绝对贫困后，中国有望提前10年实现第一项可持续发展目标，被联合国誉为“落实可持续发展目标的领军者”。中国坚持绿色发展，“正提前兑现在《巴黎协定》中所作承诺”。2000年至2017年，全球新增绿化面积约有1/4来自中国。美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇认为，通过转变经济发展方式，把重心从发展的数量转向质量，中国的可持续发展战略堪称全球表率。

　　今年是新中国成立70周年，世界共瞩中国发展新征程。联合国2030年可持续发展议程描绘的世界梦，同中华民族伟大复兴的中国梦息息相通，这也是中国与世界共同以发展为第一要务的闪光篇章。拓展南南合作，推进南北合作，共建“一带一路”的足音，汇成当今世界的主旋律。新时代，世界共同感知奋发有为的中国光明前景，各国共同发展繁荣的绚丽多彩愿景。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月26日 06 版）
(责编：牛镛、曹昆)
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