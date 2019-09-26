习近平主席特别代表王毅出席联合国可持续发展目标峰会

本报联合国9月24日电 （记者章念生、李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月24日，习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅在美国纽约联合国总部出席联合国可持续发展目标峰会。

王毅在发言中表示，2030年可持续发展议程开启了全球发展合作的新篇章。不让任何一个人掉队，我们重任在肩。要真正重视发展中国家关切，促进经济环境社会协同发展。要坚定支持多边主义，支持联合国在国际体系中发挥核心作用。要切实采取有效行动，合力深化全球发展伙伴关系。

王毅表示，今年是中华人民共和国成立70周年，中国发展正站在新的历史起点。我们致力于在明年全面建成小康社会，在建国一百年时建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。我们贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全力实现高质量发展。我们将可持续发展作为基本国策，全面深入落实2030年可持续发展议程。我们下决心打赢脱贫攻坚战，将于明年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标。我们崇尚教育为本，2017年中国小学和初中教育完成率接近100%。我们加快健康中国建设，基本实现全民医保覆盖。我们全面推进国土绿化行动，2000年至2017年全球新增绿化面积有1/4来自中国。

王毅表示，我们清楚地认识到，中国仍是发展中国家，发展不平衡、不充分问题仍然突出，同发达国家相比仍有不小差距。我们将集中精力办好自己的事，让14亿人都过上幸福生活，这是中国对全球发展事业的最大贡献。我们将推进共建“一带一路”，在开放合作中促进共同发展，构建人类命运共同体。2030年议程描绘的世界梦，同中华民族伟大复兴的中国梦息息相通。中国将同国际社会一道，为实现2030年可持续发展目标，为创造人类更加美好的未来不懈努力。

《 人民日报 》（ 2019年09月26日 06 版）

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