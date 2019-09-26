今年，我们两国共同庆祝一个重要的日子——建交70周年。

1949年10月2日，即中华人民共和国成立之后的第二天，苏联成为首个承认新中国的国家。新中国有了苏联这样一个可靠的朋友——这个朋友支持其建设国家体制、重建经济，并不断巩固其在国际舞台上的地位。

俄中两国人民之间的交往源远流长。在漫长的岁月中，我们学会了彼此理解、相互协作、友善以待。也正因如此，两国建立全面战略协作伙伴关系，将俄中合作提升到历史最高水平。今年6月，中国国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问，两国领导人宣布俄中关系进入新时代。这意味着我们将在所有领域给予对方更多的支持。

如此的成就从何而来？首先，我们的合作建立在公认的国际法准则基础之上，不受意识形态约束，其本身具有重要性，不针对第三方。我们从不将自己的立场和价值观强加给对方，更不会干涉对方国家内政。我们能够搁置历史若干敏感话题，将其留给历史学家评论。两国还彻底解决了边界问题。如今的俄中对话，是两个平等伙伴之间相互尊重的交流。而在互信程度、可持续性和合作深度等方面，这种对话甚至超越了一些正式联盟。

我们的确值得骄傲。双方着眼长远，建立了广泛的条约法律基础，其基石是2001年7月16日签署的《俄中睦邻友好合作条约》。

两国建立了多层次、高度稳健的合作架构，双方能够建设性解决最为复杂的问题。其中，元首会晤占据核心地位——两国元首在互访和各大国际论坛期间每年都举行4—5次会晤。

两国总理定期会晤机制在扩大经贸和人文合作方面发挥关键作用。该机制框架下有五个由两国副总理牵头的政府间合作委员会，以及数十个部门间分委会和工作组，都运转顺畅。

俄罗斯联邦会议与全国人民代表大会建立的俄中议会合作委员会持续高效运行。俄罗斯联邦总统办公厅主任与中共中央办公厅主任保持紧密沟通。两国还每年举行战略安全磋商和执法安全合作机制会议。

双方在各个层面上开展的频繁对话，已带来实实在在的务实成果。中国是我们第一大贸易伙伴。去年双边贸易额达到1080亿美元，创历史新高。能源合作上升到战略高度，涵盖跨境油气管道建设、和平利用核能、液化天然气生产，以及俄罗斯煤炭和电力出口等方面。今年12月1日起，我们计划开始向中国供应俄罗斯管道天然气，这与已成功运营了近9年的“斯科沃罗季诺—漠河”输油管道一起，将成为双方又一项大规模创举。

大型项目的实施可促进相互投资，两国在这方面的合作大有可为。我要强调，双方正在积极扩展民用航空、航天等高科技领域合作。2020年—2021年，两国将互办“俄中科技创新年”——该活动已经提上日程。两国还在农产品贸易领域迎来新的重大机遇。无论是我们，还是中国朋友，都不会停留在已经取得的成绩上止步不前，双方将继续扩大并深化经济合作。

两国人文合作也在不断推进。双方在文化、教育、旅游、体育等各领域的交往有助于夯实俄中关系的社会民意基础，增进两国人民间的友谊和相互理解。

两国地方间交流也得到了积极发展。当前，具有重要意义的“俄中地方合作交流年”活动正持续开展。俄罗斯远东及贝加尔地区与中国东北地区政府间合作委员会高效运作。伏尔加河沿岸联邦区各主体与中国长江中上游地区各省份在“伏尔加河—长江”地方合作理事会框架内开展的交流卓有成效。双方还在探讨在俄罗斯中部与中国北方地区、俄罗斯西北地区与中国东南沿海各省之间建立新的地方合作机制的可能性。这种地方层面的对话，不仅填补并丰富了两国之间的交流，而且也带来了可观的经济回报。

两国的高度互信，促进了军事和军事技术合作的不断发展。双方建立了高级指挥人员定期互访机制，举行联合军演，并在遵守所有国际法准则的前提下，开展武器和军事装备贸易。

双方在外交政策上的紧密协调，是俄中全面战略协作伙伴关系不可或缺的组成部分，并已成为国际和地区事务中重要的稳定因素。当前，国际形势错综复杂，依然有人顽固地试图破坏第二次世界大战后形成的安全与战略稳定架构，并企图以一种“基于规则的秩序”取代国际法。在这种形势下，双方无疑需要共同合作，特别是，俄中两国不仅对当代关键问题持有一致或接近的看法，同时坚定主张在《联合国宪章》不可动摇原则基础上构建更加公正、稳定、民主的多极世界秩序。

我们两国坚决反对将自己的意愿强加给其他主权国家，反对不在谈判桌上，而是通过威胁、讹诈或武力去解决问题的方式。这是俄中两国在各种多边平台，包括在联合国、二十国集团，以及金砖国家和上合组织这样的新型国际组织内开展有效合作的保证。今年6月，两国元首在莫斯科会谈后通过了《关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《关于加强当代全球战略稳定的联合声明》，这成为俄中两国外交部门进一步开展协作的重要助力。

在全球化背景下，随着各国相互依存度不断加深，以及新的世界中心的出现和巩固，要求我们秉持非传统的创新态度。今天，各种一体化进程的快速发展已成为时代特征。在这方面，欧亚经济联盟就是突出例证。该联盟在短时间内，从消除海关壁垒，到建立共同的商品、服务、资本和劳动力市场，取得了长足的发展。欧亚经济联盟的国际联系不断扩展，希望与其签订自由贸易协定的国家越来越多，这证明了该一体化进程的成功。

我们知道，为了确保欧亚大陆的稳定与繁荣，实施“一带一路”倡议的中国朋友正在开展卓有成效的工作。早在四年前，我们两国领导人一致同意开展欧亚经济联盟与丝绸之路经济带的对接工作。如今，这一决定正在成功地落实。双方于2018年5月签署的《欧亚经济联盟与中华人民共和国经贸合作协定》成为这项工作的一个重要举措，该协定即将生效。

由此可见，欧亚经济联盟与“一带一路”已经开始有效互补。它们的进一步协调，将为在欧亚大陆形成新的地缘合作格局奠定基础，这一进程对所有国家和一体化组织开放。普京总统提出的建立大欧亚伙伴关系倡议正是旨在推动上述任务。我们认为，按照“一体化整合”的理念，这一大型倡议的持续落实，不仅有利于确保包括俄中在内的各国经济稳定增长，还可大大加强从大西洋到太平洋这片广阔区域的安全、稳定和可预见性。

在过去的70年当中，中国民众生活的方方面面发生了翻天覆地的变化。当代俄罗斯的面貌也已经焕然一新。同时，两国人民的睦邻友好合作关系持续巩固，并充实了新的内涵。俄中伙伴关系仍然具有巨大潜力可挖。我们愿同中方携手努力，全力推动两国合作迈上新台阶，更好造福两国人民，维护世界公平正义。我坚信，俄中庆祝建交70周年将有助于促进两国在各领域开展友好、互利的对话。

（作者为俄罗斯联邦外交部长）

《 人民日报 》（ 2019年09月26日 06 版）

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