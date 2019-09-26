七十年风雨兼程，新时代扬帆启航

我们即将迎来中华人民共和国成立70周年，也将迎来与好邻居俄罗斯建交70周年。今年6月，习近平主席对俄罗斯进行成功国事访问，同普京总统共同决定发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，推动两国关系定位实现新的提升。在庆祝建交70周年的重要年份，两国元首亲自引领中俄友好合作开启新时代伟大征程，是两国和两国人民之福，是世界和平与发展之幸。

时节如流。中俄两个最大邻国的传统友谊，诞生于历史岁月，根植于人民心中，走过风雨而日臻成熟，洗尽铅华而历久弥坚。在艰苦卓绝的第二次世界大战期间，中苏人民并肩战斗，结下深厚情谊。中华人民共和国成立第二天，苏联即宣布承认新中国并建交，大批专家相继援华，为新中国工业发展作出重要贡献。由于种种原因，两国关系也曾经历过论战对抗的波折，走过一个时期的弯路。但上世纪80年代末，双方从世界大势和两国人民根本利益出发，深刻汲取历史经验教训，本着“结束过去，开辟未来”的精神，推动中苏关系实现了正常化，为此后中俄关系的发展打开了道路。

自1992年起的20年里，中俄关系完成“相互视为友好国家”、“建设性伙伴关系”、“战略协作伙伴关系”、“全面战略协作伙伴关系”的“四连跳”，一步一个台阶，节节登高。其中，建立战略协作伙伴关系、签署《中俄睦邻友好合作条约》和最终划定边界是最重要的三大里程碑事件。“战略协作”是中俄关系的本质属性，赋予了两国关系无可替代的战略价值和深刻内涵。边界的划定彻底解决了长期困扰双方的历史遗留问题，为中俄关系卸下了包袱，扫清了障碍。《条约》将两国“世代友好，永不为敌”的理念以法律的形式确定下来，为中俄关系长远发展奠定了坚实基础。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展对俄关系。2013年3月，习近平主席将俄罗斯作为当选国家主席后出访的首站，中国特色大国外交成功起步开局，也开辟了两国关系的新纪元。自此，中俄关系在以往基础上取得前所未有的大发展。

——元首引领开创先河。两国元首是高水平中俄关系的缔造者和引领者。6年来，习近平主席8次访俄或出席多边活动，普京总统9次来华。两国元首30次会晤，既有会谈桌前的纵论国是，战略决策，也有共乘高铁、同游涅瓦河的轻松交流，更有相互庆生的温馨时刻。其中很多场景为两国人民津津乐道：相互授予对方本国最高荣誉勋章，彼此接受对方母校名誉博士学位，与“海洋”儿童中心师生联欢，同两国小冰球运动员亲切互动……这些密切交往是中俄关系高水平的生动写照，也正是得益于两国元首的战略擘画和亲自引领，中俄关系始终沿着正确航向乘风破浪，不断取得新成果。

——政治互信坚实牢固。双方秉持相互尊重、平等相待的原则，始终坚定支持对方自主选择发展道路，坚定支持对方维护本国核心利益，绝不允许任何势力在本国从事损害对方的活动，坚决反对任何外部势力干预对方内政。双方在涉及主权、安全等重大问题上保持密切沟通，战略信任和战略默契不断深化。双方就发展道路理念、治国理政经验等开展对话，互学互鉴，共同应对外部风险和挑战，为各自国家发展营造安全稳定的外部环境。

——合作成果极大丰硕。中俄双边贸易额去年突破1000亿美元，较20年前增长20倍。能源、航空、航天、互联互通领域战略性大项目“上天入地”，东线天然气管道、核领域一揽子合作、卫星导航系统对接等成为中国对外合作的典范；农业、金融、电子商务、科技、地方合作多点开花，华为、阿里巴巴、长城汽车等大量“中国品牌”走进寻常俄罗斯民众生活，为老百姓带来方便和实惠。“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接顺利推进，中国与欧亚经济联盟经贸合作协定即将生效，将惠及更广大地区人民。

——人文交流深入民心。两国开创性连续多年举办大型国家级主题年。双方合办深圳北理莫斯科大学，致力共建世界一流高校。中国是俄罗斯入境旅游第一大客源国，在俄民调中居“最友好国家”行列，“汉语热”持续升温，成为俄高考科目；越来越多的中国年轻人开始喜爱吃俄餐、追俄剧、去俄罗斯旅游。在两国民众心中，对方国家的历史传统令人钦佩，现代文明充满魅力，老邻居的相互了解与传统友谊不断焕发新的时代生机，深化中俄关系成为两国人民的共同强烈愿望。

——国际合作担当有为。面对风云变幻、百年未有的世界变局，中俄坚定捍卫以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，致力于促进世界多极化和国际关系民主化。两国元首多次发表关于国际形势、战略稳定和重大热点问题的政治文件，阐明了维护《联合国宪章》宗旨原则，坚持国际关系基本准则，倡导多边主义的鲜明立场。双方在联合国等多边框架内密切协调配合，推动上海合作组织、金砖国家、中俄印、中俄蒙等新兴合作平台的蓬勃发展，共同提出并积极推动政治解决朝鲜半岛问题“路线图”，合力维护伊朗核问题全面协议。中俄战略协作已成为维护世界和平稳定、捍卫国际公平正义的中流砥柱，体现了两国作为联合国安理会常任理事国和负责任大国的坚守和担当。

今年6月，习近平主席对俄罗斯进行历史性访问，两国元首共同掀开中俄关系新时代的序幕。这一新时代，是两国关系历经70年积累与探索实现的巨大飞跃，是时代潮流和两国各自发展的必然要求，更是两国人民的共同心声和郑重抉择。立足新时代，放眼新未来，双方将全面落实两国元首共识，努力开创中俄关系的崭新篇章。

——新时代要坚持守望相助，加大相互支持。面临复杂的国际和地区环境，双方将肩并肩站在一起，加大支持对方走符合本国国情的发展道路，支持对方维护本国核心利益和发展振兴；面对面加强沟通，坦诚相待，增进互信，努力排除影响和干扰两国关系发展和双方互信的内外因素；背靠背开展协作，同舟共济，真诚互助，永远做好邻居和彼此可信赖的全面战略伙伴。

——新时代要对接发展战略，致力深度融通。双方将加强战略和政策沟通，深入开展“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接。稳固和发展能源等传统领域合作，开辟农业、电子商务、金融、数字经济等新增长点，深化利益交融。加强智库、媒体、青年、地方等各层级交流，巩固传统情谊，促进民心相通。积极宣介和传播各自优秀文化，培养更多喜爱、了解对方语言文化的人才，兼容并蓄，推动文化融通。

——新时代要保持与时俱进，不断开拓创新。双方将因应内外形势，丰富、创新合作理念，指导双边关系发展。推动国际关系理论不断进步，确保两国关系始终具有前瞻性、开创性；完善充实各层级合作机制体制，适应新时代两国关系发展需要；研究拓展新的互利合作领域，以未来两年科技创新年为契机，挖掘合作潜力，增加内生动力，共同提升国际竞争力。

——新时代要加强战略协作，维护公平正义。人类命运已紧紧连在一起，霸凌主义、单边行径没有出路，共商共建共享是全球治理正确之道，合作共赢多赢是各方共同追求。中俄将加强在国际事务中的战略协作，坚持多边主义理念，倡导普惠共赢精神，勇担大国责任，团结各方力量，共同维护《联合国宪章》和国际关系准则，推动国际秩序朝着更加公正、合理的方向发展，推动建设新型国际关系，积极构建人类命运共同体。

七十年风雨兼程，新时代扬帆启航。在两国建交70周年之际，我们可以自豪地说，中俄关系超越了意识形态和历史文化差异，开大国交往风气之先，成为当今世界最健康、最稳定、最富战略内涵、最具示范意义的一组大国关系。展望未来，我们可以自信地说，在两国元首的掌舵领航下，在两国人民的积极支持和共同参与下，新时代中俄关系一定能够劈波斩浪，与时俱进，再创辉煌，为两国和世界做出更大贡献。

（作者为中国国务委员兼外交部长）

《 人民日报 》（ 2019年09月26日 06 版）

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