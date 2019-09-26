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假“民主”搞干涉，借“人权”行霸权——专家剖解美国会操弄涉港法案的丑恶政治图谋

2019年09月26日00:39  来源：新华社
 

新华社北京9月25日电（记者石龙洪、于嘉、李寒芳）针对美国会操弄所谓“香港人权与民主法案”，多位专家25日接受新华社记者采访指出，美方此举是假“民主”搞干涉、借“人权”行霸权，本质是妄图通过打“香港牌”来遏制中国，以获取政治利益，后果却是进一步恶化香港局势，损害包括外国在港投资者在内的各方利益。

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣指出，美国会一向以“人权卫士”自居，支持打着“民主”旗号的运动，仗着其拥有的国际话语权，对别国内政横加干涉，背后体现的是强权政治。此次操弄涉港法案，是美国会的惯例做法，“不干预反倒不正常”。

他认为，美方所谓“民主”“人权”价值背后都是利益考量，其将中国当作战略对手，不放弃打“香港牌”，以此来对付中国、遏制中国。

“该法案若通过，对香港暴乱分子而言是一种鼓动，对香港局势而言则是火上浇油。”金灿荣指出，从媒体披露的内容看，该法案纵容保护香港暴乱分子，威胁香港特区政府官员等人士，在法律意义上是粗暴的，从现实来看则是“愚蠢的举动”。

中国国际问题研究院美国研究所副所长沈雅梅认为，美方炒作“民主”“人权”议题，是为其插手香港事务披上虚伪的外衣，实质上是在制造政治混乱，意图抹黑中国、牵制中国以从中渔利。本质上，这是一种霸权，充满干涉别国内政的政治算计。

她说，美国通过干涉别国内政来牵制对手，在历史上屡试不爽，自以为对中国也能得逞。美国意图给中国制造更多政治上的麻烦，搅乱中国局势，从而牵制中国发展。美国政客把中国议题当作一个工具，希望捞到一些好处，而不顾这样做对中美关系、对美国经济、对世界秩序会造成怎样的负面影响。

复旦大学美国研究中心副研究员汪晓风说，针对香港当前形势，美国一些势力在国会、学界和媒体形成合力，推动所谓“香港人权与民主法案”，是意图用其国内法律对中国进行霸凌。然而，美方此举对其自身也将造成伤害，若通过该法案，势必影响在港美资企业及雇员等方面的利益。

中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员宋伟指出，一直以来，美国都有所谓“人权外交”的传统，惯于利用人权议题来干涉别国内政。此次美方把香港当抓手，介入香港事务，干涉中国内政，将严重恶化中美关系。

他认为，这一法案一旦通过，将对恶化香港局势起到推波助澜作用。而香港持续陷入混乱，从长远来看，对美方没有好处。在香港问题上，美方应保持克制，释放理性信号。只有香港维持繁荣稳定，才对包括美方在内的各方都有利。

中国国际关系学会理事高志凯指出，香港当务之急是恢复法治和秩序，美国会此次操弄涉港法案，粗暴插手属于中国内政的香港事务，保护纵容暴力分子，将令香港形势更加混乱。这充分表明确实有外国势力对复杂的香港局势横加干涉。

他说，美国会的这一做法充分说明，世界上有政治势力唯恐中国不乱，他们并不希望香港恢复稳定秩序，也不真为了“民主”“人权”。香港年轻一代应擦亮眼睛，看清外国势力的真面目。“任何寄望于外国势力的做法，只会给香港带来混乱、造成灾难。”

针对黄之锋等“反中乱港”分子跑到美国，鼓动美国会议员通过法案，高志凯直言，这是“卖国卖港”的恶劣行为，严重破坏香港法治，严重伤害香港利益。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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