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王毅出席伊朗核问题外长会

2019年09月25日23:23  来源：人民网
 

人民网联合国9月25日电 （记者章念生 李晓宏 杨俊 李凉）当地时间9月25日，国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部出席伊朗核问题外长会。会议由欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼主持，伊朗外长扎里夫、俄罗斯外长拉夫罗夫、法国外长勒德里昂、德国外长马斯、英国外交大臣莫尔等出席。

王毅表示，美国对伊朗实施极限施压，这是出现伊核危局的根本逻辑。如放任形势发展可能引发更大危机。各方应增强紧迫感，全力推动伊核问题政治外交解决。中方对此有4点主张：

一是坚持维护多边主义的根本原则。伊核全面协议经安理会决议核可，是多边外交的重要成果。维护全面协议就是维护多边主义，维护安理会权威，维护以国际法为基础的国际秩序。无论遇到什么困难和挑战，都不应动摇决心。

二是坚持履行全面协议的郑重承诺。维护国际协议权利和义务的平衡，是起码的公平正义。伊方固然应该恢复履约，但其他方更应全力保障伊方正当的经济红利。中方将坚定维护与伊经贸、能源等领域的正当合作，继续牵头推进阿拉克重水堆改造，支持欧方推动“贸易结算支持机制”发挥实效。

三是坚持协商化解分歧的正确途径。中方主张秉持循序渐进、平等互利原则寻求解决出路。各方应坚持在联委会框架内处理履约问题，在维护全面协议的基础上，通过平等对话，包括搭建新的平台，寻求解决各自关切的持久方案。中方坚决反对美方的单边制裁。

四是坚持促进地区和平的基本方向。中方支持海湾地区国家停止敌对，开展对话，呼吁域外国家为地区恢复和平安宁注入“正能量”，而不是在地区制造对立，煽动对抗。

王毅表示，单边主义和霸凌行径正将伊核问题推入轮番升级的轨道，值得高度警惕。但办法总比困难多。我们站在历史正确的一边，需要坚定信心，保持团结，维护好多边主义，从而找到解决方法。各方应继续为实现这一目标共同努力。

与会各方表示，由美方极限施压引发的局势紧张升级，再次说明继续维护和全面执行协议的重要性和紧迫性。各方强调将保持政治团结，尽快采取必要行动，全力维护这一多边外交重要成果。

会议最后通过联合声明，强调所有各方均全面、有效执行协议至关重要，并重申决心继续努力维护协议，这符合所有各方的利益。

(责编：牛镛、刘军涛)
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