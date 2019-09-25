人民网北京9月25日电（寇杰、李焱）9月25日，应外交部邀请，来自130多个国家的驻华使节和一些国际组织驻华代表来到北京展览馆，参观“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”。

使节们热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。他们怀着极大的兴趣认真听取讲解，在各类展台、展板、实物、模型前驻足体验，交流观感。“不可思议”、“令人震憾”、“难以想象”……各种赞叹之词溢于言表。使节们纷纷表示，展览内容全面丰富，如同一幅历史长卷，生动展示了70年来新中国的非凡历程和沧桑巨变。中国在短短几十年内取得了巨大发展成就，绝非易事，也绝非偶然，成功经验值得世界各国学习借鉴。中国也是维护世界和平、促进人类进步的一支重要力量。国际社会高度认同习近平主席提出的构建人类命运共同体倡议，愿同中国加强交往合作。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫忆及上世纪70年代在华工作时的场景。他表示，中国过去70年发展在人类历史上极为罕见，无论用什么溢美之辞形容都不为过。2021年中国即将实现第一个百年奋斗目标，离实现第二个百年奋斗目标也并不遥远。俄中两国即将迎来建交70周年，俄罗斯愿同中国不断深化各领域交流合作，共同推动新时代俄中全面战略协作伙伴关系迈上新台阶。

巴基斯坦驻华大使哈什米说，中国短短几十年内的脱贫“成绩单”令世人瞩目。中国是巴基斯坦最好的朋友。巴基斯坦对中国取得的伟大成就十分钦佩，为中国人民感到由衷的喜悦。巴基斯坦是“一带一路”倡议坚定支持者和参与方，愿同中国携手，推动两国合作取得更加丰硕成果。

日本驻华大使横井裕说，展览中许多老照片让他回想起上世纪80年代在华工作生活的时光，感到非常亲切。一张张照片都是新中国70年变化的一个个缩影。他由衷感叹中国人民始终如一的艰苦奋斗、开拓创新精神，愿积极发挥桥梁作用，促进两国国民友好交往。

德国驻华大使葛策说，70年来，中国在经济、科研等领域取得巨大成就，人民生活水平不断提高。令他印象深刻的是中国对可持续发展理念的不懈追求。中国不断加大对环境保护的重视和投入，德中两国在气候变化问题上的协调合作更加密切。德国愿同中国一道，维护多边主义和自由贸易体系。

阿联酋驻华大使扎希里说，展览中每一张照片都胜过千言万语。从建国初期的艰难，到当今在科技、工业等诸多领域全球领先，中国的飞速发展离不开改革开放的坚定信念和举措。

津巴布韦驻华大使切东多说，中国始终同发展中国家站在一起，同他们分享发展机遇，携手前行。习近平主席的共建“一带一路”倡议和中国在气候变化问题上的建设性作用，都体现了中国政府坚持以人民为中心的思想和中国对推动世界共同发展的责任担当。

使节们在“人民有信仰 民族有希望 国家有力量”的标语墙前频频点头称赞，祝福并相信在中国共产党的领导下，中国和中国人民的明天更加光明美好。

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