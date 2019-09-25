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驻卢森堡大使馆举行招待会庆祝新中国成立70周年

2019年09月25日20:05  来源：人民网-国际频道
 
中国驻卢森堡大使黄长庆致辞。
中国驻卢森堡大使黄长庆致辞。

人民网卢森堡9月25日电 （记者 任彦）中国驻卢森堡大使馆24日举行招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。

中国驻卢森堡大使黄长庆在致辞中介绍了新中国70年来经济与社会发展取得的巨大成就，并高度评价中卢友好合作关系。黄大使表示，70年来，在中国共产党的英明正确领导下，经过几代人不懈努力，中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，中国国内生产总值翻了175倍，成为世界第二大经济体，人均可支配收入翻了567倍达到9732美元，人均寿命从35岁升至77岁。

黄长庆大使强调，中国将始终不渝走和平发展道路，致力于构建人类命运共同体，不断开创与世界各国合作共赢新局面。当前，多边主义和自由贸易遭遇严重冲击，但中国进一步扩大开放的决心不会动摇，步伐不会停止，将继续坚定支持多边主义，构建开放型世界经济。今年是中卢建交47周年，两国友好合作关系发展顺利，双边交往频繁，相信在双方共同努力下，中卢友好合作关系必将不断迈上新台阶。

卢大公府办公室主任海因茨、首相外事顾问亨特格斯、财政大臣格拉梅尼亚、国防大臣兼交通大臣和内部安全大臣鲍什、总参谋长杜舍尼、卢森堡市副市长莫萨、外交部秘书长卢卡斯、国民议会秘书长弗里泽藏等政要，卢商界、金融界、文化界友人，外国驻卢使节，以及驻卢中资机构、华侨华人、留学生代表近300人出席招待会。

来宾对新中国成立70周年致以祝贺，赞叹70年来中国取得的发展成就和日益提升的国际影响力，高度评价中卢合作累累硕果，对两国关系发展前景充满信心，衷心祝愿中国更加繁荣昌盛，祝愿卢中友好合作关系更好地造福两国人民。 

(责编：刘叶婷、杨牧)
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