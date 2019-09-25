人民网新德里9月25日电（记者 胡博峰）2019年9月25日，第九次中印财金对话在印度新德里举行。财政部副部长邹加怡与印度财政部副部长阿塔努·查克拉波提共同主持对话。来自中印两国财政部、外交部、金融监管部门的高级官员出席。双方就宏观经济形势与政策、多边框架下的合作、双边投资和金融合作等问题进行了深入讨论，达成一系列重要共识。

邹加怡副部长表示，2018年习近平主席同莫迪总理武汉会晤，指明了中印两国关系健康发展的方向。此次中印财金对话将进一步落实两国领导人在财金领域的共识，推动务实合作。一是加强宏观经济政策沟通，积极应对共同挑战，促进结构改革和产业发展方面经验互鉴。二是加强在G20、金砖国家机制下的合作，维护多边主义，加快新开发银行、亚洲基础设施投资银行等多边开发机构发展，完善全球经济治理。三是深化双边财金务实合作，以长远战略眼光、以建设性方式积极破解制约投资合作的制度和政策障碍，结合各自的发展需求和比较优势，发掘新合作领域。

查克拉波提副部长表示，去年莫迪总理与习近平主席的武汉会晤引领两国关系进入快速发展轨道。此次财金对话对于落实两国领导人共识非常重要。中国是全球重要经济体，是印度第一大贸易合作伙伴。印中同为发展中国家，两国人口占世界人口近1/2，是全球重要增长引擎，在很多问题上立场相近。双方应加强发展经验互鉴，并在多边框架下加强合作，紧密沟通，提高发展中国家的声音。目前印度正大力推动“印度制造”计划，印度投资、制造业和技术创新长足发展，消费力和营商环境迅速提升，希望中国进一步加大对印投资，在印度发掘更多商机，两国还应加强金融业合作，共同关注彼此关切，进一步促进两国互利共赢及紧密合作伙伴关系。

双方肯定中印在多边框架下卓有成效的合作，承诺与其他金砖成员国一道，共同推动新发展银行扩员工作，促进各方达成共识。双方将进一步加强在多双边领域的税收政策交流与合作，并进一步开展中印银行、保险、证券等领域合作。双方还将在平等互利基础上为私营部门通过PPP模式参与基础设施建设创造条件。

对话结束后，双方共同发布了第九次中印财金对话联合声明。

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