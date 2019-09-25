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驻意大利使馆举行国庆70周年招待会

2019年09月25日19:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网9月25日罗马电（记者 孔歌） 庆祝中华人民共和国成立70周年招待会于24日晚在意大利首都罗马举行。本次招待会由中国驻意大利大使馆主办，意中政商、文教界人士、多国驻意使节、华侨华人、留学生代表等千余人出席。

伴随着意大利宪兵军乐队演奏的《义勇军进行曲》，招待会现场响起了海外华人们自发齐唱的歌声，“起来！不愿做奴隶的人们！把我们的血肉，筑成我们新的长城！……”。歌声结束，掌声雷动。招待会现场播放了《中国2019》《中国超乎你的想象》《美丽中国》《丝游记》等影视资料，并举行了中华人民共和国成立70周年主题国际巡展，中国的发展成就以及一段段风雨兼程、励精图治的中国故事，吸引了众多到场嘉宾驻足观看。来宾们共叙中意两国友谊，赞叹中国经济、社会的巨大发展变化以及中国为维护世界和平、稳定与繁荣所作出的重要贡献。

意大利副外长塞莱尼代表意政府在致辞中表示，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。塞莱尼说：“今年是意中建立全面战略伙伴关系15年周年，随着交流与对话的不断深入，两国政治互信和务实合作取得长足进展，两国人民友谊及相互了解日益增进。”塞莱尼指出，今年3月中国国家主席习近平对意大利进行国事访问，意大利孔特总理4月出席了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，见证了意中两国之间的深厚友谊。

塞莱尼表示，意大利企业将积极参加第二届中国国际进口博览会，意方将与中方一道，共同拓展意中经贸合作的广阔前景与机遇。

李军华大使在致辞中表示，70年前，中华人民共和国宣告成立，开启了历史新纪元，谱写了历史新篇章。中国共产党始终以“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”为使命，始终坚持实事求是，勇于改革，成功找到了一条适合中国国情的发展道路。中国积极参与经济全球化进程，大力推进全球治理，积极倡导共建“一带一路”，既为中国发展，更向各国分享机遇，一同受益，共享红利。

李军华大使表示，中意是互利合作的伙伴，始终相互尊重、平等相待。今年3月习近平主席对意进行国事访问，双方签署了共建“一带一路”谅解备忘录，为新时代两国关系发展指明了新方向、注入了新动力。中方愿同意大利新一届政府以及各党各界朋友共同落实好双方共识，推动中意交往与合作持续向前，在“一带一路”框架下，携手推动两国在基础设施、文化旅游、科技创新、冬季体育、金融通讯以及第三方市场等领域收获更多合作新成果。面对各类全球性挑战，中国愿同意大利一道继续恪守多边主义，维护国际秩序，遵守规则，履行责任，坚持自由贸易，推进开放型世界经济。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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