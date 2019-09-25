中国驻埃及大使廖力强到任拜会埃及议长阿里

人民网埃及开罗9月25日电（记者 黄培昭）中国驻埃及大使廖力强24日到任拜会埃及议长阿里。驻埃及使馆肖军正公使和王怡参赞参加。

廖力强大使首先转达中国全国人大常委会委员长栗战书对阿里议长的问候，表示议长阁下今年6月成功访华，对进一步促进新时代两国立法机构的交流与合作起到了重要的推动作用。在习近平主席和塞西总统的引领下，中埃政治、经济、科技、教育、文化、军事等各领域关系快速发展，取得丰硕成果，给两国人民带来了实惠。我们愿与埃议会各界朋友一道努力，继续推动两国立法机构的友好交往和务实合作，为促进中埃全面战略伙伴关系深入发展作出新的努力。

阿里议长请廖大使转达他对中国全国人大常委会委员长栗战书的问候，并向中国人民致以国庆70周年的热烈祝贺。他欢迎廖大使履新并愉快地回忆了访华时的深刻印象，盛赞中国在经济发展、科技进步、扶贫减困方面取得的巨大成就，表示愿推动两国立法机构友好关系迈上新台阶，并以此为平台加强两国各领域务实合作与人民友好交往，更好造福两国和两国人民。

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