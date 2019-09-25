特朗普联大攻击中国 外交部回应:听一听正义的呼声

人民网北京9月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：据报道，24日，美国总统特朗普在联大一般性辩论中发言多次提及中国，批评中国未履行入世承诺，并称希望中方妥善解决香港问题。中方对此有何评论？

答：联大一般性辩论是联合国会员国围绕事关世界和平与发展的重大问题发表意见、交换看法的重要平台，也是国际社会讨论如何维护多边主义、推动解决国际地区热点问题、应对各种全球性挑战的重要契机，而不是进行言语攻击、干涉他国内政的合适场合。

在联大这一重要平台，美方最应该做的是认真听一听其他国家对当前国际形势的看法，听一听他们对坚持多边主义、倡导自由开放、捍卫公平正义的呼声，听一听广大发展中国家关于加快自身发展、反对欺压霸凌、渴望和平稳定的诉求。

至于美方在发言中提到的一些有关中国的不实之辞，中方出席本届联大的代表团已经作出了详细的回应，大家可以再仔细读一读。

关于中美关系，我们的立场是一贯和明确的。两国合则两利、斗则俱伤。相互尊重、求同存异才是相处之道。美方应以开放、包容、共赢的心态来看待中国的发展，同中方相向而行，在相互尊重基础上管控分歧，在互利互惠基础上拓展合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。这样做符合两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。

问：昨天，美国等约30个国家批评中国的治疆政策，称中方大规模镇压新疆的穆斯林。中方是否就此向美方表达了关切，尤其是，这次是美国纠集多个国家采取共同行动？

答：昨天我在记者会上已经就美国等有关方面拟组织所谓“新疆人权危机”小组讨论表明了中方的严正立场。今天我要在这里指出，中方对美国等有关方面不顾中方反对，执意打着宗教人权的幌子，发起所谓“新疆人权危机”小组讨论，污蔑抹黑中国的治疆政策，干涉中国内政表示强烈不满和坚决反对。

我想强调，涉疆问题不是什么宗教、人权问题，而是反分裂、反暴恐问题。中国政府历来重视新疆的稳定与发展，重视保护新疆各族人民的宗教信仰自由和文化传承。新疆各族人民的人权依法得到了充分保障。新疆自治区采取的反恐和去极端化的举措，目的是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，符合中国法律，符合国际实践。新疆自治区所做的一切，都是为了2500万新疆各族人民的幸福安康，都是为了给国际反恐事业作出更大贡献。

不管外界有何杂音，有何干扰，中方都会继续坚持办好自己的事情，贯彻落实好我们的治疆政策，继续把新疆发展好、建设好。新疆持续保持繁荣稳定、民族团结、社会和谐有目共睹，美国等国的一切恶意中伤和抹黑都是徒劳的，他们的谎言终将在事实和真相面前不攻自破。

问：23日，俄罗斯宣布加入《巴黎协定》，履行协定义务。俄罗斯总统气候问题特别代表称，俄将成为《巴黎协定》“全方位合格参与者”。中方对此有何评论？

答：中方对俄罗斯宣布加入《巴黎协定》表示欢迎，认为此举充分展现了俄方应对气候变化挑战的积极姿态和担当，有助于加强国际社会应对气候变化挑战的共同努力。

气候变化是全人类面临的共同挑战。正如习近平主席特别代表、国务委员兼外交部长王毅9月23日出席联合国气候行动峰会时强调的那样，应对气候变化要有必胜的决心、行动的恒心和合作的诚心。中方愿与包括俄方在内的国际社会一道，遵循《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的原则和条款，建设性参与全球气候多边进程，推动《巴黎协定》全面有效落实，促进绿色、低碳和可持续发展。

问：某设在加拿大的网络安全实验室称，证据显示中国的黑客通过网络攻击流亡的藏族人和维吾尔族人。中方对此有何评论？

答：此前我们已多次回答过类似的问题。

我要重申，中方是网络安全的坚定维护者，我们一贯坚决反对并打击任何形式的网络攻击。网络空间虚拟性强、溯源难，行为体多样。在调查和定性网络事件的时候应拿出充分的证据，不能无端猜测，更不能乱扣帽子。我们倡导国际社会在相互尊重、平等互利的基础上，通过对话合作共同应对网络安全威胁。

问：据报道，澳大利亚总理本周早些时候在芝加哥表示，在WTO框架内，中国应被视作一个发达国家而非发展中国家。中方对此有何评论，特别是他在访美期间发表上述言论？

答：我们看到了澳方的有关表态。谁是世贸组织的发展中成员？按照什么样的标准，依据什么样的程序来确定？这应由广大世贸组织成员协商确定，特别是要尊重广大发展中国家的意见。联合国贸易和发展会议前不久发布研究报告认为，发展是一个多维度概念，目前关于发展中国家分类是合理的。

新中国成立70年来，特别是改革开放40多年来，中国发展成就巨大，但中国发展不平衡不充分的问题依然存在，发展质量和效益不高等困难仍需解决。中国仍然是一个发展中国家，这是国际社会的广泛共识。中国坚持发展中国家定位，是在主张发展中国家的基本权利，也是在维护国际公平正义。

作为世界上最大的发展中国家，中国将在世贸组织谈判中继续作出与自身能力和发展水平相适应的贡献，也将一如既往地帮助其他发展中国家实现共同发展，为维护多边贸易体制贡献自己的力量。

问：据报道，8月30日，时任美总统国家安全事务助理博尔顿签署解密了1982年美国前总统里根在“八?一七公报”签署完毕后发送给前国务卿舒尔茨和前防长温伯格的一份备忘录。该备忘录称美对台提供武器的性能与数量完全依据中国大陆对台湾所构成的威胁而定，无论是数量还是性能，台湾相对于中国大陆的防卫能力都应该得到维持。中方对此有何评论？

答：1972年发表的《中美上海公报》、1979年发表的《中美建交公报》、1982年发表的“八·一七公报”，为中美双方处理两国关系包括台湾问题确立了指导原则。其中，“八·一七公报”专门针对美国售台武器问题作出了明确规定。美方在这份公报中明确承诺，它不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策；向台湾出售的武器在性能与数量上将不超过中美建交后近几年供应的水平；准备逐步减少对台湾的武器出售，并经过一段时间导致最后的解决。事实充分证明，美方向台湾出售武器严重违反中美三个联合公报特别是“八·一七公报”的规定，违背美方自身作出的承诺，严重损害中美关系。

你刚才提到的是美国内部单方面搞的所谓备忘录，其内容严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反国际关系基本准则，是完全错误和无效的。美方应该遵守的是中美三个联合公报规定，而不是其单方面搞的什么备忘录。

我们强烈敦促美方恪守向中方做出的庄严承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止干涉中国内政，停止售台武器，妥善处理涉台问题，以免继续给中美关系和台海和平稳定造成干扰和损害。

问：昨天，美国民主党人宣布将启动弹劾特朗普总统的调查，中方对此有何评论？

答：这是美国内政，我们不作评论。

问：据报道，27个国家近日就网络空间负责任国家行为问题发表联合声明。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关声明。

中方一贯主张在联合国框架下制定各方普遍接受的网络空间国家行为准则。中俄等上合组织成员国早在2011年就共同向联合国提交了全球第一份“信息安全国际行为准则”草案。在这些国家共同推动下，联合国多次成立政府专家组讨论这一问题，并达成重要共识。专家组有关报告最终纳入了草案的核心内容，明确提出各国应遵守以《联合国宪章》为基础的国际法，致力于维护网络空间的和平与合作。

你提到的这份声明曲解专家组报告，刻意回避国际社会要求建立“和平网络空间”的共识，将网络空间人为分为“和平时期”和非和平时期，意在将某些国家在网络空间开展进攻性军事行动合法化，把网络空间变为新的战场，这将推升国家间网络冲突和摩擦的风险，无助于维护网络空间和平与安全。我们呼吁所有国家能回到联合国已达成的共识上来。

中方愿重申，国际社会应秉持共担责任、共享繁荣的理念，加强对话合作，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，携手打造网络空间命运共同体。

问：美国总统特朗普在联大发言时提到香港问题，表示美国将密切关注中国中央政府处理香港问题的方式，并呼吁中方尊重《中英联合声明》。中方对此有何评论？

答：关于香港问题，我们已多次阐明了立场。我要再次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。香港是重要的国际金融、贸易和航运中心，把香港搞乱，不符合包括美方在内的各方利益。我们敦促美方恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，停止干涉中国内政，停止发表不负责任的言论，多做有利于促进香港繁荣稳定、多做有利于促进中美关系发展的事。

至于美方提到《中英联合声明》，我愿再次重申，《联合声明》已经解决了历史遗留的香港问题。随着香港回归祖国，中国恢复对香港行使主权，中国政府依照宪法和基本法对香港实行管治。根据国际法，其他国家无权假借《联合声明》干涉香港事务。

问：据报道，24日，巴基斯坦发生5.8级地震，目前人员伤亡数量还在上升。中方对此有何评论？是否将向巴提供援助？

答：中方十分关注巴基斯坦地震灾情，向遇难者致哀，向遇难者家属和受伤人员表示慰问。中巴有着互帮互助的优良传统，我们愿根据巴方需要，及时提供力所能及的帮助。

问：大约半小时前，马绍尔群岛政府发表了支持台湾当局的声明。马绍尔群岛总统批评中方力图在太平洋岛国地区扩大影响，称这引起“民主国家”的巨大担忧。中方是否在同马绍尔群岛讨论其与台当局“断交”、与中方复交事宜？中方对马方言论有何评论？

答：世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是国际社会的普遍共识，坚持一个中国原则是大势所趋，人心所向，也势不可挡。我们相信会有越来越多的国家加入支持一个中国原则的行列。我愿重申，我们愿在坚持一个中国原则基础上，发展同世界各国的友好合作关系。

至于马绍尔群岛方面有关中国扩大在太平洋岛国地区影响的言论，中方此前多次表示，我们与太平洋岛国开展的合作是相互尊重、平等互利的。有关合作给岛国带来了实实在在的利益，受到了岛国政府和人民的欢迎。这一点，凡是了解情况的人、不带偏见的人都看得清清楚楚。

问：据报道，24日，联合国秘书长古特雷斯在74届联大一般性辩论致辞中呼吁联合国193个成员国尽可能避免“大分裂”，维持一个包括经济、国际法等领域在内的全球体系，以及拥有强大多边机构的多极世界。请问中方对此如何评论？

答：中国一贯坚定捍卫《联合国宪章》的宗旨和原则，捍卫多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以WTO规则为基石的多边贸易体制。我们愿同世界各国一道，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

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