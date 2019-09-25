"庆祝中华人民共和国成立70周年"纪念章颁发仪式在日举办

中国驻日本大使孔铉佑与获颁“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章的日本籍老战士合影。记者刘军国摄

人民网东京9月25日电（记者刘军国） 9月25日下午，中国驻日本大使馆举行“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章颁发仪式。中国驻日本大使孔铉佑、公使郭燕，数十名日本籍老战士及老战士代理出席仪式。

孔铉佑在致辞中表示，出席纪念章授予仪式的老战士是令人敬佩和尊敬的老革命、老前辈、老朋友。你们与中国战友在解放战争的烽火岁月里并肩战斗，一同为新中国的诞生流血流汗。你们参与中国航空学校的创建，为新中国培养出大批空军英雄。你们把中国当作第二故乡，回到日本后仍然牵挂新中国的建设和发展，积极推动中日民间友好，为促进中日邦交正常化、加深两国人民友谊、支持中国现代化建设作出了积极贡献，将美好的青春与岁月奉献给了中国革命和新中国的建设与发展。

孔铉佑说，各位老战士虽然已到耄耋之年，但不忘中国，关心中国，有的老前辈依然活跃在中日人文交流第一线。衷心希望各位老前辈以及各位家属亲友继续关注中国发展，为中日友好献计献策，影响和带动日本年轻一代参与到中日友好事业中来，让两国民间友好不断结出累累硕果。中国大使馆将一如既往支持老战士团体交流活动，与各位携手努力，为中日友好事业作出新的贡献。

随后，日本籍解放军老战士代表大巾博幸、华井满、砂原惠进行发言。他们回顾了与中国战友在解放战争期间并肩战斗的烽火岁月，对中华人民共和国成立70周年取得的辉煌成就表示由衷赞叹，今后将继续为中日友好贡献力量。

最后，孔铉佑为27名日本籍老战士及12名日本籍老战士代理颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章，并赠送慰问品。

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