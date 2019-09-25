《非洲黄皮书：非洲发展报告（2018~2019）》在京发布

人民网北京9月25日电（记者 王海林）9月24日，由中国社会科学院西亚非洲研究所、中国非洲研究院和社会科学文献出版社共同发布的《非洲黄皮书：非洲发展报告（2018~2019）》指出，2018年以来，非洲总体保持和平稳定局面，延续较好发展态势，“求和平、谋发展”成为非洲国家普遍共识。联合自强和一体化进程取得重要进展，非洲大陆自贸区正式启动。非洲国际地位和影响持续提升，主要大国更加重视非洲，竞相加大对非投入。

黄皮书分析，2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功召开。习近平主席在峰会上提出构建“责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生”的中非命运共同体，将中非共建“一带一路”同非盟《2063年议程》、非洲各国发展战略深入对接，推出以实施“八大行动”为核心的上百项全面深化中非合作的新举措。峰会开启了中非携手构建更加紧密的中非命运共同体的新时代，树立起中非团结合作、共同发展的历史丰碑。

近年来，非洲政治与安全形势总体呈现出向好、向稳的发展趋势，之前困扰非洲稳定和发展的痼疾有所缓解。黄皮书指出，首先，非洲政治安全形势持续改善。其次，非洲在抱团发展和自主发展的道路上进展步伐明显加速。

黄皮书分析，长期以来，非洲国家在发展与安全问题上过多的依赖于外部世界，在涉及非洲的重要议题和热点问题上，非洲自身的“自主权”和“领导权”难以显现。非洲国家为改变这种现状，在政治实践中有意借鉴欧洲一体化经验，想以“非洲联合”来强化内部团结，整合资源，用一个声音说话，以争取主动，强化自身在国际社会中的地位。但非洲的历史进程与经济发展程度和欧洲大相径庭，其一体化的进程更为艰辛困难。但近年来，非洲抱团发展和自主发展明显提速。一是非洲国家在一体化问题上的政治决心和共识提升，非盟改革力度空前。二是一体化建设的相关重大举措正在逐步落地，非洲大陆自由贸易区建设和非洲单一航空市场建设是当前非洲一体化进程最受关注的两大项目。三是在和平与安全领域，非洲努力提升自主维稳的能力建设取得明显成效。

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