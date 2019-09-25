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专访：我们亲历了中国的飞速发展——访中国改革开放第一位“洋厂长”之子伯恩特·格里希

2019年09月25日16:59  来源：新华网
 

　　新华社德国波恩9月25日电　专访：我们亲历了中国的飞速发展——访中国改革开放第一位“洋厂长”之子伯恩特·格里希

　　新华社记者张远　连振

　　伯恩特·格里希住在德国西南小镇科尔什-布余勒斯巴赫，距离最近的大城市波恩大约30公里，距离中国则远隔万里。他未曾想到，中国的快速发展，让他一家两代人与这个东方大国结缘。

　　“我们亲历了中国的飞速发展。我们是见证者。”伯恩特近日接受新华社记者采访时说。

　　伯恩特的父亲威尔纳·格里希是经验丰富的机械技术专家。1984年，格里希在中国开始了传奇故事。

　　受德国退休专家组织派遣，当时65岁的退休工程师格里希前往中国，对武汉柴油机厂（武柴）进行为期4个月的考察。期满后，格里希没有回德国，而是受聘武柴，成为中国改革开放后第一位“洋厂长”。

　　“中国遥远而陌生，家人都有点担心。”伯恩特回忆说，父亲前往中国的决定让家人感到惊讶，大家原以为他要过平静的退休生活，或是前往新西兰旅行。

　　也正是从那时起，格里希一家的中国元素逐渐多起来，比如从中国带回的折扇、丝巾等具有中国文化特色的物品等。伯恩特接受采访时还特意展示了父亲心爱的木雕，上面雕刻着中国园林。

　　通过父亲对中国的描述，伯恩特获得了对中国那个年代的想象：人们穿着相近的蓝色、灰色工装，三餐伙食中肉类较少。他说，那时父亲写来的书信要两周才能到达德国，内容多是关于工作生产，他自己跑车间抓劳动纪律，抓产品质量；关于生活细节，父亲说他的宿舍没有暖气，武汉天气“冬冷夏热”。

　　格里希是个严肃的管理者。他曾为武柴写过长篇建议，主张打破平均主义，以劳动强度和专业技能水平发放岗位工资。在当时中国较为保守环境下，允许一名德国人主导工厂管理，正是中国改革开放决心和魄力的体现，也是中国勠力同心搞发展的一个缩影。

　　伯恩特说，父亲十分关注武柴的质量管理体系，让武柴发生深刻变化。中国人也很快认识到，大规模生产低质产品浪费资源，也不利于长期发展。父亲强调“质量”，后来有媒体把他称作“质量先生”。

　　“我们可以看到这些年来，中国出口产品质量越来越好，越来越得到世界认可。这就是质量的意义。”伯恩特说。

　　格里希1985年被武汉市授予“荣誉市民”，1987年被联邦德国授予“联邦十字勋章”。在与武柴合同期满后，格里希多次受邀前往中国。

　　伯恩特说，父亲常常给他讲中国的变化。对他父亲而言，“给他印象最深的是，中国的消费品变得越来越丰富，商店里卖电视的越来越多，厨具也多起来，相较他刚刚到中国时，这些改变根本不可想象。”

　　格里希2003年去世，但他的家庭与中国的情缘并未终止。

　　在2005年格里希去世两周年时，武汉市与其德国友好城市杜伊斯堡，分别竖立了格里希铜像。此后，伯恩特多次受邀前往中国，参加纪念父亲、促进中德友谊的活动。2018年，格里希荣获中国改革友谊奖章，伯恩特代去世的父亲领奖。

　　伯恩特说，他看到如今的中国城市整洁、现代化，商业发达，这与他二十几年前对中国的印象完全不同。他说，改革开放是伟大决策，中国行进在正确的发展道路上。

　　在新中国成立70周年之际，伯恩特再次读到中国政府释放“扩大开放”的信号。“这是好事，这将促进世界共同发展。”伯恩特说。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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