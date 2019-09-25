亚行报告：交通和住房是亚洲城市持续繁荣的关键

人民网北京9月25日电（记者 王慧）亚洲开发银行（亚行）25日发布了《2019年亚洲发展展望更新》报告。该报告的专题章节指出，亚洲发展中国家需要制定有效、协调的土地和经济规划，建设高效的交通网络和负担得起的住房，满足城市崛起的需求，使其持续推动经济增长、促进就业。

亚行首席经济学家泽田康幸表示：“亚洲城市一直是促进经济增长、创造就业、实现创新的重要动力，但未来能否持续仍不确定。如果这些城市和相应各国期望继续保持发展活力，就必须解决基础设施薄弱、交通拥堵、住房资源紧张、教育和医疗保健服务滞后等问题。”

报告显示，从1970年至2017年，亚洲发展中国家的城市居民数量增加了五倍，从3.75亿增至18.4亿。预计到2050年，城市人口将增至约30亿，占该地区总人口的64%。城市面积也在不断扩张，与周围地区连接，形成城市群。

报告指出，要拥有一个有活力的就业市场，城市还需建设高效且负担得起的公共交通网络，包括多种出行方式，如火车、公共汽车、共享交通工具等。政府还应当确保提供足够土地，建造价格合理的住宅、公共设施和公共交通网络。此外，鉴于城镇化的速度和城市集群的大趋势，应出台长期的空间和经济规划，并在大都市区和地方政府之间做好协调工作。

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