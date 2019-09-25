巴基斯坦地震造成28人死亡、400余人受伤

新华社伊斯兰堡9月25日电（记者刘天 蒋超）巴基斯坦媒体25日报道说，24日在巴基斯坦东部发生的5.8级地震已造成28人死亡、476人受伤，相关救援行动仍在继续。

报道援引巴控克什米尔地区内政部发言人的一份声明说，地震造成巴控克什米尔境内的米尔布尔地区26人死亡、456人受伤。巴东部旁遮普省境内有2人死亡，另有20人受伤。目前，超过300名受伤人员已在接受治疗后出院，另有一些重伤员被送至军方医院和首都伊斯兰堡接受治疗。

报道说，在受灾最严重的米尔布尔地区，许多房屋受损、倒塌，道路和桥梁受损严重。该地区一条运河的部分河堤溃堤，形成内涝。

巴控克什米尔地区青年和文化部长穆罕默德·赛义德告诉新华社记者，当地交通、通信和电力基础设施受损严重，严重影响了当地居民的正常生活。

根据巴国家地震监测中心公布的数据，地震发生在当地时间24日16时01分，震级为5.8级，震源深度10公里，震中位于首都伊斯兰堡东南119公里的杰赫勒姆，该地位于旁遮普省和巴控克什米尔地区的交接处。地震发生后，巴民间和军方救援人员迅速赶往灾区救灾。

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