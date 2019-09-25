阿富汗总统加尼竞选办公室遭袭致3人死亡

新华社喀布尔9月25日电（记者邹德路 陈鑫）阿富汗政府官员25日说，阿南部坎大哈省首府坎大哈市24日发生炸弹袭击，已致3人死亡。
坎大哈省警方发言人贾马尔·巴里克扎伊向新华社记者证实，当地时间24日晚间8时左右，现任阿富汗总统加尼位于坎大哈市的一处竞选办公室发生爆炸，造成包括1名女性和1名儿童在内的3人死亡，另有7人受伤。
巴里克扎伊告诉新华社记者：“爆炸装置被安放在竞选办公室的墙壁上。”他还说，警方已对该事件展开调查。
目前阿富汗总统府尚未对此发表评论，也无任何组织或个人宣布制造这起爆炸。
9月17日，加尼的竞选办公室在阿东部帕尔万省举行的总统竞选集会活动遭炸弹袭击，造成24人死亡、32人受伤。塔利班宣布制造了袭击事件。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】