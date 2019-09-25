阿富汗总统加尼竞选办公室遭袭致3人死亡

新华社喀布尔9月25日电（记者邹德路 陈鑫）阿富汗政府官员25日说，阿南部坎大哈省首府坎大哈市24日发生炸弹袭击，已致3人死亡。

坎大哈省警方发言人贾马尔·巴里克扎伊向新华社记者证实，当地时间24日晚间8时左右，现任阿富汗总统加尼位于坎大哈市的一处竞选办公室发生爆炸，造成包括1名女性和1名儿童在内的3人死亡，另有7人受伤。

巴里克扎伊告诉新华社记者：“爆炸装置被安放在竞选办公室的墙壁上。”他还说，警方已对该事件展开调查。

目前阿富汗总统府尚未对此发表评论，也无任何组织或个人宣布制造这起爆炸。

9月17日，加尼的竞选办公室在阿东部帕尔万省举行的总统竞选集会活动遭炸弹袭击，造成24人死亡、32人受伤。塔利班宣布制造了袭击事件。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)