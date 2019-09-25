新华社华盛顿9月25日电 （国际观察）特朗普遭弹劾调查 “通乌门”搅动美国政坛

新华社记者刘阳 孙丁 邓仙来

美国国会众议长佩洛西24日宣布，众议院将启动针对总统特朗普的弹劾调查。

观察人士普遍认为，通过弹劾迫使特朗普下台的可能性并不高，但2020年美国总统选举在即，弹劾调查或对选情产生巨大影响。

一通电话引发弹劾

美国民主党内部一直有呼声要求弹劾身为共和党人的总统特朗普，但佩洛西以条件不成熟为由拒绝启动弹劾程序。而特朗普和乌克兰总统泽连斯基之间的一通电话改变了佩洛西的立场。

据美国媒体报道，美国情报界一名人士日前检举特朗普今年7月在与泽连斯基的通话中，以军事援助为筹码，施压对方调查美国前副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子亨特。

这起“通乌门”震动美国朝野，民主党猛烈抨击特朗普滥用权力谋求个人政治利益、寻求外国势力干预美国总统选举。

白宫方面曾一度拒绝向国会提交电话通话内容，进一步刺激了民主党的愤怒情绪，导致民主党内支持弹劾总统的议员数量大幅上升。为顺应党内意见，佩洛西终于同意启动弹劾调查。

面对弹劾调查，特朗普24日做出让步。他对媒体表示，暂扣美国对乌克兰军事援助的理由是欧洲国家对乌援助不足，希望欧洲国家能同美国一起为乌提供援助。他还同意于25日公布通话内容。

美国政坛反应不一

佩洛西24日在国会召开记者会，称特朗普的行为“违背了就职誓词、国家安全和美国选举的诚实性”。

根据佩洛西的表态，美国众议院司法委员会、情报委员会、外交委员会等六个委员会将分别对特朗普涉嫌违法的行为进行调查。

正在纽约参加联合国大会的特朗普随即做出回应，称弹劾调查是“猎巫行动”。

“民主党人故意添乱，用‘猎巫’垃圾信息占据新闻头条，这是我们国家的悲哀！”特朗普在推特上说。他随后又发布一条英文字母全部大写的推特，称弹劾调查是“针对总统的骚扰”。

佩洛西的决定在美国政坛引发巨大争议。据媒体报道，目前235名民主党众议员中有202人表示支持弹劾调查，但也有一些议员表态暧昧，甚至反对弹劾。而在共和党一方，有近四成议员明确反对弹劾，其余议员尚未表态。

民主党人、正在竞选总统的夏威夷州联邦众议员图尔西·加巴德说，担心现在进行弹劾调查“将严重分裂美国”。

弹劾或将影响大选

按照有关程序，众议院完成弹劾调查后，如果认定总统存在违法行为，应当形成一份弹劾条款，对总统提起指控。依照法律规定，弹劾条款首先要得到简单多数众议员赞成，然后还须得到三分之二以上参议员支持。

虽然众议院中民主党占多数，但参议院由共和党把持，因此就目前情况来看，成功弹劾特朗普的可能性很低。

此外，弹劾涉及的许多细节并未在法律中予以规定。杜克大学法学教授沃尔特·德林杰表示，在参议院多数党领袖麦康奈尔的操纵下，参议院甚至可能直接拒绝审议众议院通过的弹劾条款。

分析人士指出，尽管弹劾难以成功，但随着2020年美国总统选举越来越近，弹劾调查将对选情产生影响。民主党与共和党均希望弹劾调查会使选情朝着于己有利的方向发展。民主党希望发现特朗普违法的“实锤”并使其支持率下降，而共和党则希望民主党的政治攻击能激发一些共和党选民的投票热情。

共和党政策分析师福特·奥康奈尔告诉记者，弹劾特朗普目前没有民意基础，民主党如果执意推进或将伤及自身。

据媒体报道，特朗普竞选团队已向支持者发送多封“求助”邮件，称需要支持者加大捐助以“挫败”民主党的攻击。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)