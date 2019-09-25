王毅：单方面发动“贸易战”是开错了药方

新华社纽约9月24日电（记者王文 潘丽君）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，经济全球化是历史潮流，我们不应阻挡，也无法阻挡。全球化形成的资源自由流动，在给我们创造巨大财富的同时，也会带来各自国内发展的不均衡和各国之间贸易的不平衡。正确的态度是，国内问题要通过深化改革、调整分配机制加以缓解；国与国之间的问题应通过加强全球治理和平等对话协商予以解决。如果一味把责任归咎于别人，那就是找错了对象；单方面发动“贸易战”，则更是开错了药方。

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