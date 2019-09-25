王毅谈中美关系向何处去：端起历史望远镜寻找启示和指引

新华社纽约9月24日电（记者潘丽君 王文）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，今年是中华人民共和国成立70周年，也是中美建交40周年。40年来，中美关系历经了各种风雨，但取得的巨大发展超出所有人的想象。当前中美关系又再次来到十字路口。在中美关系这艘巨轮面前，有两条截然不同的航路，一边天高海阔，另一边波涛汹涌。下一个40年中美关系向何处去？是沿着正确航向继续前进，还是拐进麻烦不断的歧途？在作出重大判断和选择时，应当端起历史的望远镜，从中美关系40年风雨历程中寻找启示和指引。

首先，互利合作是唯一选择，中美双方谁也没占谁便宜。第二，开放融合是正确方向，中美双方谁也离不开谁。第三，冲突对抗没有出路，中美双方谁也改变不了谁。第四，共担责任是历史潮流，中美双方谁也不必取代谁。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)