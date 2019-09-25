综述：发展中国家代表在联合国批评西方国家的种族歧视等人权问题

新华社日内瓦9月24日电综述：发展中国家代表在联合国批评西方国家的种族歧视等人权问题

新华社记者

正在日内瓦召开的联合国人权理事会第42次会议24日审议种族主义和种族歧视议题。与会发展中国家代表在发言中对一些西方国家存在的种族歧视、种族主义、仇恨言论、侵犯移民权利等问题提出批评。

中国常驻日内瓦代表陈旭大使代表包括阿拉伯国家、俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥、南非等在内的50余国发言，对有关国家不断增多的针对少数民族和移民的不容忍现象表示关切。他说，一些国家未采取措施防止新纳粹主义和种族优越论卷土重来，未采取措施禁止种族歧视和仇恨言论，甚至试图以保护言论自由为借口为上述现象辩护。

陈旭表示，有些国家无视移民的生存权，将运营人道主义救援船只和搜索飞机定为刑事犯罪；有些国家限制少数族裔开展正常商业活动；还有些国家将寻求庇护者关押在条件恶劣的离岸拘留中心，导致被拘押者自杀、自残事件频繁发生；还有些国家未经正当程序就拘押移民，导致不少移民儿童与其家庭分离，给儿童带来终身伤害。

墨西哥代表30余国在发言中批评发生在美国等国的针对移民等少数群体的暴力行为，谴责一些国家的公众人物出于政治目的发表煽动歧视、不容忍和仇外主义言论。尼加拉瓜代表加勒比国家批评欧洲国家历史上的殖民主义、种族灭绝和奴役行径，批评美国在美墨边境修建隔离墙的种族主义做法。

巴基斯坦代表伊斯兰合作组织在发言中指出，部分国家民粹主义和右翼极端主义兴起，出现了煽动针对穆斯林群体的仇恨情绪及宗教不容忍现象。委内瑞拉代表不结盟运动发言，对种族主义、种族歧视、仇外主义以新形式重新出现表示谴责，呼吁有关国家立即采取措施结束全世界范围内包括被占领土上的种族歧视行为。

埃及批评欧盟成员国普遍存在种族主义以及侵犯难民、移民和穆斯林群体人权现象；土耳其批评欧盟国家针对穆斯林群体的排外行为；沙特阿拉伯批评一些西方国家接受甚至支持针对少数群体、难民、穆斯林的歧视行为。

与会的许多非政府组织代表也批评欧盟国家歧视移民和难民、非洲人后裔、犹太人等少数群体。

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