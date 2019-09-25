王毅：中美不应相互排斥，而应相互成就

新华社纽约9月24日电（记者潘丽君 王文）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。
王毅表示，中美两国有各自的发展目标，不是非此即彼的关系，更没有必要相互排斥，完全可以相互借力、相互成就。中国的振兴将为美国提供长期稳定和可持续的市场；美国保持活力，也可为中国的发展提供更好的外部环境。其中的关键，就是要以包容的心态尊重对方的发展权利，欣赏对方取得的成就。归根到底，为了中美两国，为了这个世界，我们需要找到，也必须找到一条两个社会制度、文化背景不同的大国在这个星球上长期和平相处、进而合作共赢之道。
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