王毅：把命运掌握在自己手中，一往无前推进中华民族伟大复兴

新华社纽约9月24日电（记者潘丽君 王文）当地时间9月24日，国务委员兼外长王毅在纽约出席美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、美国全国商会和美国对外关系委员会联合举办的晚餐会并发表主旨演讲。

王毅表示，近代以来，中国曾在谋求发展振兴的道路上艰难探索、不断试验，包括一度引进西方体制，但最终都以失败告终，因为它不符合中国的国情和需要。直到后来，中国共产党把马克思主义理论同中国自身国情紧密结合起来，找到了一条加快实现国家富强、人民幸福的康庄大道，这就是中国特色社会主义道路。经过70年历史检验，这条道路已经被证明是完全正确的，也因此得到中国人民的一致拥护和坚定支持。多个外国机构民调显示，中国民众对本国社会制度和发展道路的支持度在所有受访国当中始终排名第一。既然是成功的道路，为什么要改变？既然人民群众支持，为什么要放弃？试问，对于中国这样一个体量庞大、国情复杂的国家，世界上有哪种制度能让中国始终保持团结稳定，并且成为维护世界和平与安全的重要支柱？有哪条道路能让14亿中国人集体摆脱贫困、迈向全面小康，在创造自身发展奇迹的同时，也为人类的进步作出如此重大的贡献？作为一个拥有5000年悠久文明的国家，中国将不畏浮云遮望眼，始终保持战略定力和文化自信，不被别人影响，更不受别人摆布，将沿着自己选择的道路和确定的方向坚定不移地走下去，永远把国家和民族的前途命运掌握在自己手中，一往无前地推进中华民族的伟大复兴。

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