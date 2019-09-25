新华社莫斯科9月25日电 专访：新中国取得的成就是中国领导层智慧的体现——访俄国家杜马第一副主席梅利尼科夫

新华社记者张骁

俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄共中央第一副主席梅利尼科夫日前接受新华社记者专访时说，新中国取得的成就是中国领导层智慧的体现，中国正自信地向“两个一百年”奋斗目标迈进。

梅利尼科夫说，在过去70年里，特别是实行改革开放政策以后，中国取得了令世人瞩目的成就，让数亿人摆脱贫困，建立世界最大规模义务教育体系、最大的高速公路网，顺利进行航天奥秘探索，等等。

梅利尼科夫指出，中国领导层在建设中国特色社会主义道路上成功应对了一系列严峻挑战。70年来，中国国内生产总值增长显著，社会经济顺利发展，中国已成为世界第二大经济体、贸易大国和对外投资大国。

梅利尼科夫表示，在新中国成立70周年、俄中建交70周年之际，全国人大常委会委员长栗战书访问俄罗斯，具有重要象征意义。俄中双方将就欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接、地区合作、网络监管立法、电子商务、知识产权保护等问题交换意见，展开深入讨论。

梅利尼科夫指出，俄中元首温暖信任的关系为两国关系稳定发展提供了有力保障。两国关系进入了新时代。双方保持睦邻友好、战略协作关系，共同致力于维护国际秩序。

“电子商务、数字经济和科技创新是俄中合作的发动机，人文交流、民间外交也为此注入更多动力。”梅利尼科夫说，为落实俄中元首重要共识，两国应推动经贸、大型项目、高科技等领域合作提质升级。

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