文在寅提议将韩朝非军事区建成“国际和平区”

新华社联合国9月24日电（记者尚绪谦）韩国总统文在寅24日在联合国大会一般性辩论发言时提议将韩朝非军事区建成“国际和平区”。

文在寅说，韩朝非军事区横亘在朝鲜半岛中部，东西长250公里，南北宽4公里，是一片巨大的绿地。非军事区见证了数十年的军事对抗，如今成为一座生态宝库。

文在寅说，一旦韩朝之间实现和平，他将与朝鲜方面一道，推动将韩朝非军事区列入联合国教科文组织世界遗产名录。

文在寅建议将板门店至朝鲜开城之间的区域指定为和平合作区，将整个韩朝非军事区建成一个促进和平研究与和平事业的国际中心。

文在寅说，把韩朝非军事区建成“国际和平区”，将为朝鲜的安全提供现实的制度性保障，韩国也能够获得长久和平，同时这也将有利于地区和平与繁荣。

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