英国贝茨勋爵来华徒步，为新中国70华诞送上祝福

英国贝茨勋爵夫妇徒步抵达温州。受访者供图

据浙江大学官网发布的消息，8月19日上午，“为友谊行走”——2019麦克·贝茨勋爵夫妇徒步中国活动在浙江大学启动。在接下来的一个月时间里，贝茨勋爵和夫人李雪琳女士从杭州出发，徒步500公里，抵达温州。他们沿途为社会公益事业募集善款，并捐赠给相关福利机构。

8月19日，“为友谊行走”——2019麦克·贝茨勋爵夫妇徒步中国活动在浙江大学启动。受访者供图

麦克·贝茨勋爵现任英国上议院议员，曾担任英国国际发展部国务大臣等职。李雪琳女士是浙江大学校友，从浙大毕业后赴英发展。

这是贝茨勋爵夫妇第三次来中国慈善徒步。他们为和平、为公益而行走，被传为佳话。

贝茨勋爵接受人民网专访。

就在这次来华徒步前夕，贝茨勋爵接受了人民网专访，分享了他的中国情缘，并为新中国70华诞送上祝福。

“在过去的70年中，中国走过了漫长的旅程，这可能有点像我自己在过去10年里的经历，当然（中国）的旅程更加漫长、更加波澜壮阔。”这位“中国女婿”盛赞新中国70年发展成就，祝愿中国未来在和平、发展和对外友好合作方面更上一层楼。（人民网伦敦9月24日电）

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