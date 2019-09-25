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特朗普联大演讲再向伊朗施压

2019年09月25日15:48  来源：新华网
 

　　新华社联合国9月24日电（记者刘品然　马建国）美国总统特朗普24日在第74届联合国大会一般性辩论上发表演讲时说，“除非伊朗改变其威胁行为”，否则美国将持续对伊朗“极限施压”。

　　特朗普说，只要伊朗的“威胁行为”持续，美国对伊朗的制裁就不会停止，只会加剧。

　　就在特朗普当天演讲前，伊朗总统鲁哈尼在纽约向媒体表示，他对2015年达成的伊核协议进行“小修改和补充”的讨论持开放态度，但前提是美国停止对伊朗制裁。

　　此前有媒体报道说，特朗普与鲁哈尼可能在本届联大期间见面。本月14日，沙特石油设施遭袭事件使本已紧张的美伊关系更加恶化，美方指责伊朗制造了该袭击，并对伊朗实施新制裁。伊朗坚决否认与袭击有关。特朗普23日向媒体表示，他与鲁哈尼在联大期间没有见面的计划。

　　据联合国秘书长发言人办公室公布的数据，有196名代表出席本届联大一般性辩论。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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