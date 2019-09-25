联合国官员称赞中国部队承担联黎部队最危险扫雷任务

新华社贝鲁特9月24日电（孙帅 牛彦澧）联合国维和战略伙伴关系办公室主任贾伊·梅农23日在中国赴黎巴嫩维和部队营地说，中国维和部队出色完成了联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）最危险的扫雷任务，是维护世界和平的重要力量。

梅农当日来到中国第18批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队进行审查工作。中国维和官兵向审查组介绍了中国扫雷排爆装备器材的优势，模拟展示了扫雷作业手在雷场工作的标准作业程序。审查组还查看了中国赴黎维和部队13年来在扫雷过程中清排出的各类未爆弹和疑似爆炸物。

梅农高度赞赏中国维和部队。他说：“你们承担了联黎部队最危险的扫雷任务，每一秒都在与危险打交道，但你们完成得非常出色，你们是维护世界和平的重要力量。”

中国第18批赴黎维和部队指挥长高朝宁介绍，中国维和部队自2006年赴黎巴嫩执行维和任务以来，始终奋战在扫雷一线，用“速度最快、质量最高、成本最低和零伤亡”的优异表现擦亮了中国名片。

据了解，中国赴黎维和部队13年来累计清排疑似雷区、爆炸物散落区大约199.1万平方米，排除地雷及未爆物12087枚。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)