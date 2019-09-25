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《日内瓦公约》签署70周年纪念活动在纽约举行

2019年09月25日15:27  来源：人民网-国际频道
 
《日内瓦公约》签署70周年纪念活动在纽约举行

人民网讯 据红十字国际委员会消息，9月23日，《日内瓦公约》签署70周年纪念活动在纽约举行。该活动由中国、南非、瑞士及红十字国际委员会共同举办，主题为“推进多边主义、加强人道投入”。中国国务委员兼外交部长王毅、瑞士联邦主席于利·毛雷尔、南非国际关系与合作部长娜莱迪·潘多尔、红十字国际委员会主席彼得·毛雷尔出席。

王毅表示，今年是《日内瓦公约》签署70周年。196个国家加入《日内瓦公约》，传递着这样一种信念：和平安宁始终是人类追求的目标，即使面对最残酷的境遇，也要努力坚守尊重生命的人道底线。当今世界仍面临各种人道主义危机，我们需要传承人道的理念、博爱的思想、奉献的精神，为深陷困境的无辜百姓送去关爱和希望。

于利·毛雷尔表示，《公约》反映了世界各国为实现人道而作出的普遍承诺。《公约》久经时间考验，70年后仍切合实际。瑞士呼吁各国采取切实措施加强国际人道法的国内实施，并鼓励各国批准三个《附加议定书》。

“加强实施国际人道法是武装冲突期间保护平民的关键。2019年是《公约》通过70周年，我们有必要借此机会暂停脚步，反思并回顾我们作为全球领导人所取得的成就，并为维护人道铺平前进道路。因此，这就要求我们重新致力于推行基于规则的多边机制，维护这一获得普遍批准的法律体系。”纳莱迪·潘多尔说。

彼得·毛雷尔指出，《公约》中的实用规则植根于战场的实际情况，旨在保护并尊重人的生命与尊严。国际人道法若得到尊重，可降低社区长期遭受实际毁损与社会破坏的风险。值此周年之际，呼吁各国巩固保护工作的传统——时刻注意履行自身法律义务，并继续采取切实措施，对国际人道法进行积极解释，并加以全面贯彻落实。

(责编：崔越、刘洁妍)
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