新华社美国圣迭戈9月24日电 专访：“在迈向5G进程中，中国真正走到了世界前列”——访美国高通首席执行官莫伦科夫

新华社记者谭晶晶

“在迈向5G进程中，中国真正走到了世界前列，正在成为全球最大的5G市场。”美国高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫24日接受新华社记者专访时表示，高通非常看好中国在5G领域的领先势头，希望继续加强与中国伙伴在移动通信领域的战略合作，共同推动全球5G部署和技术创新。

莫伦科夫在位于加利福尼亚州圣迭戈市的高通总部表示，中国5G技术的快速发展令他印象深刻。“中国5G部署速度惊人，根据有关数据，到今年年底中国将部署超过5万个5G基站，前景广阔。”

5G具有高速率、低时延、高可靠性等特点，是新一代信息技术发展方向和数字经济的重要基础设施。今年6月，中国工业和信息化部正式向中国三大运营商和中国广电发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G商用元年。

莫伦科夫说，中国5G商用牌照的发放将大大加快中国5G网络、终端、应用和服务的发展步伐。

“5G带来的远远不止是速度，而是包括深度、高度、广度、力度在内的全方位变化。高通期待与中国伙伴共享机遇，携手推动面向未来的5G发展，为全球消费者提供更好的移动体验。”莫伦科夫说。

莫伦科夫表示，高通一直积极参与中国的5G发展进程，一方面与中国各大运营商紧密合作，为中国的5G部署提供技术支持；另一方面与包括小米、OPPO、vivo、一加、中兴在内的中国手机终端厂商合作，助力中国智能手机走出国门，在全球5G终端市场占得先机。

据他介绍，目前全球有超过150款采用高通5G解决方案的终端已发布或正在设计之中。在已开通5G商用网络的全球市场中，均有高通中国合作伙伴生产的智能终端出现在运营商首推的5G入网终端设备当中。

在高通支持下，中国厂商一加推出的智能手机成功进军美国市场，进入美国运营商T-Mobile的渠道销售。莫伦科夫说：“这是高通与中国伙伴良好合作关系的例证。”

此外，通过发展物联网技术并加强与中国地方政府合作等，高通积极推动技术创新，在南京、重庆、青岛等地建立联合创新中心，为当地科技企业赋能，支持创新和产业链发展。

谈及美中经贸摩擦时，莫伦科夫透露，高通经过努力已恢复了对华为的产品供货，并将争取建立与华为长期、稳定的合作关系。他表示，高通一直在妥善处理美中经贸摩擦对其在华业务的影响，并相信美中经贸摩擦会得到妥善解决。

“我们与中国业务伙伴有良好的长期合作关系，一直在努力赋能中国伙伴，使他们在全球市场取得成功。很高兴看到高通与中国企业的合作成为美中高科技领域合作的典范。”莫伦科夫说。

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