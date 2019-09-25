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财经观察：关税威胁依旧压在美国消费者心头

杨承霖

2019年09月25日15:24  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月24日电 财经观察：关税威胁依旧压在美国消费者心头

　　新华社记者杨承霖

　　近期多项调查显示，关税威胁持续对美国消费者信心造成不利影响，给消费这一美国经济“主引擎”带来更多阻力。美国学界与投资界人士认为，经贸摩擦如果加剧，将进一步削弱消费者信心和美国经济增长前景。

　　世界大型企业研究会24日公布的数据显示，9月美国消费者信心指数不及市场预期，降至125.1，为近3个月来最低点。其中，反映当前状况和未来预期的信心指数都环比下跌。

　　该机构经济指标部门主任琳恩·佛朗哥表示，8月底贸易和关税紧张局势升级令美国消费者不安，消费者对当前状况不乐观，对短期前景的信心也有所减弱。

　　美国密歇根大学定期开展的消费者信心调查也印证了上述观点。调查负责人、密歇根大学经济学教授理查德·柯廷日前表示，38%的消费者自发提及关税给美国经济带来的负面影响，这个比例是一年半来的新高。

　　万神殿宏观经济学研究公司首席经济学家伊恩·谢泼德森也表示，此次消费者信心下滑，消费品面临的关税威胁可能是“罪魁祸首”。

　　个人消费支出占美国经济总量的七成，是拉动美国经济增长的“主引擎”，也是保持美国市场信心稳定的关键支柱。美国普兰特·莫兰金融咨询公司首席投资官吉姆·贝尔德表示，企业投资和贸易目前都对美国经济构成压力，在这个时期，消费支出的重要性“怎么强调都不为过”。

　　美国商务部声称当前美国消费依然稳健，但分析人士指出，消费者信心走势的关键在于其对未来经济走势的影响。

　　凯投国际宏观经济咨询公司资深分析师迈克尔·皮尔斯说，消费者信心下滑是一个令人担忧的信号。富国证券资深分析师蒂姆·昆兰表示，贸易战对消费者信心的打压日益显著，信心下滑将给消费支出带来压力。

　　佛朗哥认为，经贸摩擦带来的不确定性和动荡格局在今年大部分时间里一直存在，尽管未来几个月消费者信心可能会在当前水平徘徊，但在某种程度上，这种持续的不确定性将削弱消费者对经济增长的信心。

　　另有分析人士警告，贸易战如果升级可能造成消费者信心骤降。三菱日联金融集团联合银行首席分析师克里斯·拉普基表示，消费者信心是脆弱的，贸易战的任何升级都可能将消费者信心和经济“推向滑落的边缘”。

　　柯廷日前也警告，调查数据显示，未来几个月消费者信心被推下“关税悬崖”的可能性已经上升。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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