中国代表团批驳美方在联大一般性辩论发言中的无端指责

新华社联合国9月24日电（记者林远 潘丽君）24日，中国出席第74届联大代表团针对美方在一般性辩论中对中国的无端指责进行批驳，指出美方在发言中罔顾基本事实，中方坚决反对。

中国代表团指出，过去40多年，中国坚持改革开放，坚持走中国特色社会主义道路，取得举世瞩目的成就。8亿中国人民摆脱了贫困，为世界减贫贡献率超过70%。中国成为世界第二大经济体和最大的货物贸易国。2002年以后更是连续以近30%的贡献率，成为带动世界经济增长的引擎。作为最大的发展中国家，中国率先实现联合国千年发展目标，在落实2030年可持续发展议程和应对气候变化挑战方面也走在世界前列。这些成就不是天上掉下来的，而是中国人民干出来的。

作为最大发展中国家，中国一直坚定致力于落实加入世贸组织所作承诺，包括关税、服务贸易、知识产权和透明度等各个方面，履行世贸组织义务。中国入世没有让任何一个国家吃亏，反而使全世界都受益于中国的大市场。根本不存在所谓使其他国家利益受损的情况。

中国遵循世贸组织规则，积极履行知识产权相关国际条约义务，对内外企业的知识产权一视同仁、同等保护。去年，中国知识产权进口额358亿美元，居全球第四位。中国没有任何法律强制要求外国投资者转让技术。中国新颁布的《外商投资法》明确禁止利用行政手段强制转让技术。这不仅是中国打造一流营商环境和创新环境的需要，更是中国经济实现高质量发展的内在要求。

美方单方面对华挑起贸易战，违反世贸组织规则，不仅损害中方利益，也干扰正常国际经贸秩序，将给世界经济造成衰退性影响。中方不愿打贸易战，但在原则问题上绝不会妥协。双方应通过平等对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。

香港事务是中国内政，不容任何外部干涉。中国政府贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。我们维护国家主权、安全和发展利益，维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。《中英联合声明》是中英间关于中国收回香港及有关过渡期安排的重要文件，其中涉及英方的条款均已履行完毕。任何国家和组织无权假借《中英联合声明》干涉香港事务。

我们注意到，美方在发言中表示，美不寻求与任何其他国家冲突，希望和平合作。我们愿在平等和相互尊重基础上，同美方通过对话解决分歧，寻求互利共赢，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。这不仅符合双方共同利益，也是国际社会的普遍期待。

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