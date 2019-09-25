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70年，中国的“朋友圈”越来越大

2019年09月25日15:20  来源：新华网
 

　　新华社北京9月25日电（记者温馨）中国“朋友圈”再添新成员！9月21日，中国同所罗门群岛正式建立外交关系。至此，中国建交国达到179个。

　　朋友遍天下背后，是中国国际影响力、吸引力、感召力的不断提升。

　　70年，中国的全球伙伴关系网越织越牢固。中国建交国由新中国成立初期的18个增加到179个，建立110对各种形式的伙伴关系，构建起遍布全球的伙伴关系网络，服务国家建设和改革开放，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。

　　70年，越来越多中国方案转化为国际行动。从日内瓦会议、万隆会议登上国际舞台，到恢复联合国合法席位，中国日益走近世界舞台中央，积极承担与发展水平相适应的责任，展现大国担当。中国已成为联合国第二大会费国、维和行动第二大出资国、联合国安理会常任理事国中派出维和部队最多的国家。

　　70年，越来越多中国理念上升为国际共识。从提出和平共处五项原则到推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体，以及提出新安全观、新发展观、正确义利观、全球治理观、新文明观……中国不断以积极姿态参与全球治理，为世界贡献中国智慧和中国方案。

　　受益于共建“一带一路”，南美洲的牛肉摆上了国人餐桌，中国的小龙虾“出征”俄罗斯世界杯，东南亚的特色果蔬被大量运往中亚国家……

　　136个国家，30个国际组织，195份合作文件，覆盖全球三分之一以上的贸易……诞生于2013年的“一带一路”倡议，正在世界更多角落落地生根，为沿线国家和地区的居民带来沉甸甸的获得感。

　　“中国从不计较个人私利，而是着眼于人类长远发展，同各国共享发展机遇、实现合作共赢，为充满不确定性的世界注入了正能量。”中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖说。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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