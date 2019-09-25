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印尼雅万高铁首个梁场一次性通过中铁检验认证中心认证

2019年09月25日14:42  来源：人民网-国际频道
 
印尼雅万高铁2号梁场（图片由中国电建水电七局项目部提供）
印尼雅万高铁2号梁场（图片由中国电建水电七局项目部提供）

人民网雅加达9月25日电(记者徐伟、张杰)当地时间9月24日，印度尼西亚雅万高铁首个制梁场一次性通过中铁检验认证中心（简称CRCC）认证审查，具备批量生产箱梁的条件。

雅万高铁项目全线共有3座制梁场，由中国电建水电七局建设的2号梁场总占地248亩，承担着雅万高铁全线32座桥梁529榀箱梁的施工任务。该梁厂于5月8日如期完成首榀箱梁预制，9月24日一次性通过CRCC认证，开启中国海外高铁制梁场新篇章。

在3天的实地核查和产品检验过程中，审查专家分别对制梁场管理体系、资源配置、工艺工法、过程控制等进行严格审查，随机抽取了1孔箱梁进行静载试验、6孔箱梁进行外形外观检验，同时对梁场主要管理者进行专业知识座谈考核、对各道工序作业工人进行现场实操考核。

雅万高铁是中国“一带一路”和印尼全球海洋支点战略对接的标志性项目，也是中国成套技术整体走出去首条高铁和东南亚第一条时速350公里的高铁。项目建成后，雅加达至万隆的行程时间将从现在的3个多小时缩短至40分钟。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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