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印尼雅万高铁项目首座连续梁顺利合龙

2019年09月25日14:37  来源：人民网-国际频道
 
印尼雅万高铁项目全线首座连续梁顺利合龙（图片由中国中铁印尼雅万高铁项目第二分部提供）
印尼雅万高铁项目全线首座连续梁顺利合龙（图片由中国中铁印尼雅万高铁项目第二分部提供）

人民网雅加达9月25日电（记者徐伟、张杰）当地时间9月24日晚，印度尼西亚雅万高铁项目全线首座连续梁顺利合龙，标志着雅万高铁建设取得新突破。

据介绍，首座合龙的连续梁全长113.5米，由中国中铁印尼雅万高铁项目第二分部（中铁四局）承建，工程于今年3月25日开工，是雅万高铁全线第一座开工浇注的连续梁。作为雅万高铁桥梁控制性工程，首座连续梁顺利合龙意义重大，为后续的箱梁架设和铺轨工作奠定了基础。

雅万高铁项目全长142公里，最高设计时速350公里，2018年6月全面开工，总工期为36个月。在中印尼双方建设者的共同努力下，目前项目建设取得了积极进展，工程施工正全面提速。       

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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