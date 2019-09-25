印尼雅万高铁项目首座连续梁顺利合龙

|印尼雅万高铁项目全线首座连续梁顺利合龙（图片由中国中铁印尼雅万高铁项目第二分部提供）
人民网雅加达9月25日电（记者徐伟、张杰）当地时间9月24日晚，印度尼西亚雅万高铁项目全线首座连续梁顺利合龙，标志着雅万高铁建设取得新突破。
据介绍，首座合龙的连续梁全长113.5米，由中国中铁印尼雅万高铁项目第二分部（中铁四局）承建，工程于今年3月25日开工，是雅万高铁全线第一座开工浇注的连续梁。作为雅万高铁桥梁控制性工程，首座连续梁顺利合龙意义重大，为后续的箱梁架设和铺轨工作奠定了基础。
雅万高铁项目全长142公里，最高设计时速350公里，2018年6月全面开工，总工期为36个月。在中印尼双方建设者的共同努力下，目前项目建设取得了积极进展，工程施工正全面提速。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】