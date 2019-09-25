英国将增拨2000万英镑提升空间天气预测能力

新华社伦敦9月24日电（记者张家伟）英国政府24日宣布，将新增拨款2000万英镑（约合2500万美元）用于提升恶劣空间天气事件的预测能力，以便更好地确保本国卫星的运作。

空间天气是一个通俗的说法，涉及距离地面30公里以上的空间环境状态变化，而太阳活动是引起空间天气变化的主要原因，比如太阳耀斑和日冕物质抛射事件。这些事件对天基和地基技术系统的正常运行和可靠性都会产生影响。

据英国政府介绍，新拨出的2000万英镑资金会用于相关领域的研究，包括空间天气测量、模型计算以及风险评估等。这些成果将帮助英国气象局提升恶劣空间天气事件的预测能力，及时向卫星运营商发出警告，让他们采取措施避免损失。

英国首相鲍里斯·约翰逊在声明中说，空间天气对手机网络、航空运输、卫星定位系统信号以及电网产生影响，这笔资金会帮助英国把前沿研究转化成实际解决方案，有助于更好地预防这些空间事件带来的破坏。

英国政府还表示，相关的预测信息会与全球的相关机构分享。

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