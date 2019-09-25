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专访：中俄关系站在新的历史起点上——访中国驻俄罗斯大使张汉晖

2019年09月25日14:16  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科9月24日电 专访：中俄关系站在新的历史起点上——访中国驻俄罗斯大使张汉晖

　　新华社记者胡晓光　栾海

　　“历经70年发展，中俄关系站在新的历史起点上，面对新机遇、新任务、新挑战，双方要与时俱进、开拓创新，进一步加强战略互信，加大相互支持，深化利益交融，促进民心相通，为两国人民生活水平提高带来实际利益。”中国驻俄罗斯大使张汉晖日前接受新华社记者专访时说。

　　今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年。在评价中俄关系最新发展成果时张汉晖说，2019年对于中华人民共和国和中俄关系来说，是具有里程碑意义的一年。“70年来，中俄关系伴随着新中国共同成长。新中国从1949年积贫积弱、百废待兴的战争受害国成长为如今世界第二大经济体，中俄关系历经历史考验，进入全面战略协作伙伴关系的新时代。”

　　张汉晖指出，近些年在两国领导人的战略引领下，中俄关系朝着更加稳定、成熟、坚韧的方向大踏步发展，双边关系达到历史最高水平。“今年6月，习近平主席在访俄期间，同普京总统将两国关系提升为‘守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢’的新时代全面战略协作伙伴关系。”

　　前不久，李克强总理访俄并出席中俄总理第二十四次定期会晤。张汉晖说，此访成果丰硕，亮点纷呈，不仅推动落实了中俄两国元首达成的各项重要共识，还在世界经济增长放缓、保护主义和单边主义因素上升的背景下，向世界发出中俄声音，进一步充实了新时代中俄全面战略协作伙伴关系内涵。

　　“中俄关系成熟、稳定、坚韧，不受外部环境变化影响。中俄两国战略协作已超出双边范畴，对维护地区和世界和平稳定具有重要意义。”张汉晖说，“双方将继续加强在国际事务中的密切协作，共同捍卫以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系，共同建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，共同维护世界和平稳定和公平正义。”

　　张汉晖指出，两国议会交往是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的重要组成部分。全国人大与俄联邦委员会和国家杜马保持密切交往，并在多年定期交流机制框架下于2015年成立了中俄议会合作委员会。中俄立法机关紧跟双边关系的发展节奏和大方向，不断深化相互合作，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展增添新动能。一是不断加大相互政治支持力度；二是根据“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接合作需要，加强立法和监督合作；三是充分发挥桥梁作用，增进两国人民相互了解和友谊。此外，双方在金砖国家议会论坛、各国议会联盟、亚太议会论坛等多边议会框架内进行良好合作，共同发声发力，有力维护中俄共同利益。

　　张汉晖说，栗战书委员长应邀访俄并出席中俄议会合作委员会第五次会议，为开展更深层次、更高水平的两国议会合作提供广阔空间，为两国关系健康和谐发展提供新动力。双方应以此为契机，进一步创新合作形式，丰富合作内容，为双边关系发展作出更大贡献。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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