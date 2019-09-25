菲律宾长滩岛发生翻船事件致7人死亡

新华社马尼拉9月25日电（记者郑昕 袁梦晨）菲律宾中部旅游胜地长滩岛25日上午发生一起船只倾覆事件，已造成7人死亡。

长滩岛所在的阿克兰省警方及海岸警卫队说，当天7时40分许，一艘载有21人的船只在距海岸约300米处水域倾覆。救援人员确认有7人遇难，其余14人或被救出，或自行游回岸上。生还者目前已被安置在当地医院接受救治。

中国驻菲律宾大使馆向新华社记者确认，遇难者中没有中国公民。

初步调查显示，发生倾覆的船只为当地一龙舟队所有，船上人员均为龙舟队成员。事件发生原因正在进一步调查中。

长滩岛位于菲律宾中部阿克兰省，是著名休闲度假胜地。当地旅游部门数据显示，今年前5个月，共有95.6万人次游客到访长滩岛，其中超过21万人次为中国游客。

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