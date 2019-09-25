菲律宾长滩岛发生翻船事件致7人死亡

新华社马尼拉9月25日电（记者郑昕 袁梦晨）菲律宾中部旅游胜地长滩岛25日上午发生一起船只倾覆事件，已造成7人死亡。
长滩岛所在的阿克兰省警方及海岸警卫队说，当天7时40分许，一艘载有21人的船只在距海岸约300米处水域倾覆。救援人员确认有7人遇难，其余14人或被救出，或自行游回岸上。生还者目前已被安置在当地医院接受救治。
中国驻菲律宾大使馆向新华社记者确认，遇难者中没有中国公民。
初步调查显示，发生倾覆的船只为当地一龙舟队所有，船上人员均为龙舟队成员。事件发生原因正在进一步调查中。
长滩岛位于菲律宾中部阿克兰省，是著名休闲度假胜地。当地旅游部门数据显示，今年前5个月，共有95.6万人次游客到访长滩岛，其中超过21万人次为中国游客。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】