新华社休斯敦9月24日电 专访：“离开中国是无稽之谈”——访美国高科技企业PhDsoft首席运营官罗萨娜·埃利斯

新华社记者高路 刘立伟

“离开中国是无稽之谈……我们会继续投资，只待时机成熟。”美国高科技企业PhDsoft首席运营官罗萨娜·埃利斯近日接受新华社记者电话采访时这样说。

PhDsoft与中国的缘分始于2017年在美国休斯敦召开的中美创新与投资对接大会。在大会的帮助下，埃利斯第一次踏上中国土地，并且一年去了四次。走访多个城市后，公司逐步与一些中国伙伴建立联系，并与两家中国企业结成战略伙伴。

“每次去中国我都非常兴奋，中国市场对我们来说充满各种可能性。”埃利斯说。

作为一家高科技企业，PhDsoft主攻数字孪生技术，即在信息化平台内模拟物理实体、流程或系统。

“我们提供的不仅是商品，更重要的是服务。”埃利斯解释说，“我们的技术可以监测海上钻井平台、大型船只、桥梁等各类资产的运行状态，选择需要维护的部件并且给出维护建议。这一切都是通过数字化来实现的。”

过去一年中美经贸摩擦给埃利斯在中国的工作带来不小挑战。她说，公司不得不暂时放缓在中国的业务发展，但是从没想过要离开中国。“中美经贸关系不该是现在这个样子。我认为中国是绝佳的市场，美国和中国可以有很多合作共赢的机会。”

放缓脚步不代表放弃，与之相反，PhDsoft的战略是在这段时间深耕中国市场，打牢基础。“我们公司有远期项目和目标，因此在前期投入时间精力非常值得。我们不是只想经营一两年，而是希望在中国树立我们的品牌。”埃利斯说。

她表示，开辟市场对任何公司都绝非易事。PhDsoft在拉丁美洲和欧洲都有业务，但中国市场有其独特性，必须花时间了解和研究。“首先，你要对这个市场十分敏感，想办法去适应它。其次，你需要找到一个好的合作伙伴，一起分享蛋糕。”

展望未来，埃利斯希望能够和中国伙伴企业携手，为中国市场量身打造适合的产品和服务。“我的理念是，产品必须要适合市场文化，而不是让市场文化来适应产品。”

她还表示，一旦时机成熟，公司会加大对中国市场的投资，因为“中国经济持续增长，市场十分巨大”。

埃利斯对公司未来在中国的发展充满信心。“一切都准备好了，钥匙就在我们手上，只待时机成熟。”

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)